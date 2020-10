Singura echipa romaneasca ajunsa in grupe intr-o competitie europeana in acest an este CFR Cluj.Tragerea la sorti pentru desemnarea grupelor a avut loc vineri 2 oct. 2020. Calificarea CFR-ului Cluj a fost posibila dupa ce a invins in play offul competitiei pe campioana Finlandei KuPs cu 3-1.

CFR Cluj are in grupa A pe AS Roma, Young Boys Berna si TSKA Sofia . Din grupa B fac parte Arsenal, Rapid Viena, Molde, Dundalk.

Din grupa C fac parte Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel, Nice.

Din drupa D fac parte Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan.

Din grupa E fac parte PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonia.

Din grupa F fac parte Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka.

Grupa G cuprinde pe Braga, Leicester, AEK Atena, Zorya Lugansk.

Grupa H are in componenta pe Celtic, Sparta Praga, AC Milan, Lille.

Grupa I are pe Villareal, Quarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor.

Grupa J cuprinde pe Tottenham, Ludogoret, LASK Linz, Antwerp.

Grupa K are pe CSKA Moscova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolsfberger.

Grupa L cuprinde pe Gent, Steaua Rosie, Hoffenheim, Slovan Lieberec.

CFR Cluj a avut acelasi coeficient UEFA ca si Zorya Lubansk din Ucraina(12.500) dar a obtinut anul trecut in cupele europene un punctaj mai bun care a propulsat-o in alta urna valorica.( urna valorica 3).