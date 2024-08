CFR Cluj, Universitatea Craiova și Corvinul Hunedoara au jucat în preliminariile europene , iar acum își fac calculele, din punct de vedere financiar.

CFR Cluj, care trecut de Neman Grodno (5-0 la general) și Corvinul, eliminată de Rijeka din Europa League (0-1 la general) își continuă drumul în cupele europene, în timp ce Universitatea Craiova părăsește Conference League, fiind eliminată de Maribor (0-2 și 3-2).

În acest moment, CFR Cluj și Corvinul Hunedoara sunt calificate în turul 3 al Conference League, hunedorenii după ce au fost eliminați în turul al doilea din Europa League. Și au asigurată o sumă importantă din partea UEFA: 550.000 de euro. Suma poate crește la 750.000 dacă se atinge play-off-ul Conference, iar calificarea în grupe aduce 3,17 milioane de euro.

La conferința de după meci, Florin Maxim a declarat că echipa lui are foarte multe de învățat pe urma acestui meci, în care hunedorenii au întâlnit un adversar redutabil. Acesta s-a declarat mulțumit de jocul prestat de Corvinul în repriza secundă și a spus din nou că nu este genul de antrenor care preferă să adopte un stil defensiv.

„Este genul de meci la care ne așteptam, știam că sunt puternici pe teren propriu. Trebuia să gestionăm altfel începutul. Dacă marcam la ocazia lui Manolache, poate era altfel acest joc. Știam că începutul de meci le va aparține, au subordonat echipe mult mai mari și mai bune decât noi. Am scăpat la pauză cu 1-0, apoi cred că am reușit o repriză bună, o repriză etalon pentru viitorul nostru. Am jucat și eu la un nivel, pot să îi cântăresc cât de cât pe acești jucători pe care îi antrenez. Trebuie să mergem mai departe. Ne-a lipsit și Iacob. A trebuit să iau niște decizii. La urma urmei, trebuie să învățăm din astfel de jocuri, ne vor ajuta pe viitor. În a doua repriză, cred că am jucat bine. Au un joc corect, cu acele căutări acel jucători între linii. Fundașul central caută atacantul. Sunt o echipă așezată. Nu am făcut ce trebuia, trebuie să fim mai reactivi. Nu poți să arăți într-o repriză într-un fel și în alta în alt fel. Le spun jucătorilor, dacă vor să atragă atenția asupra lor, trebuie să joace un fotbal bun. Nu e genul meu să stăm pe două linii și să încercăm la o fază fixă sau pe contraatac. Nu o să pot face lucrul ăsta. Ne așteaptă o dublă pe care trebuie să o trecem”, a spus Florin Maxim, la finalul meciului.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova primește o sumă mai mică: doar 350.000 de euro pentru participarea în turul doi al preliminariilor.

La conferința de presă de la final, antrenorul Constantin Gâlcă s-a declarat frustrat, dezamăgit de încheierea rapidă a campaniei europene.

„O mare parte din calificare s-a jucat la Maribor, unde am făcut greșeli foarte mari. Astăzi am avut o atitudine bună, am reușit să le închidem progresia. Știam că Maribor este o echipă de posesie, cu asocieri foarte bune. Am reușit să facem asta, în a doua repriză am și înscris, dar am primit două goluri din faze care nu anunțau nimic, din două auturi. Frustrarea personală este mare, eram convins că putem întoarce rezultatul, dar nu a fost așa. Atât am putut face în acest moment. Echipa trebuie să crească de la meci la meci. Suferim mult pe faza defensivă în acest moment”, a afirmat Gâlcă în prima fază.