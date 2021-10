CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Randers, scor 1-1, în etapa a 2-a a grupei D din Conference League și este pe ultimul loc cu un singur punct.

CFR a avut prima șansă de a înscrie abia în minutul 40, când Păun a încercat poartade la distanță. La doar câteva secunde după șansa lui Păun, Randers a deschis scorul. După un corner executat de Mistrati, Kamara a scăpat de marcajul lui Boateng și a trimis cu capul în poarta. La pauză, Dan Petrescu l-a trimis pe Bordeianu în locul lui Rodriguez, dar tot Randers a fost echipa mai periculoasă. Kamara le-a pus mari probleme fundașilor lui CFR, iar Kehinde a avut o șansă majoră de a înscrie în minutul 65, atunci când l-a lobat pe Figueiredo, dar mingea a căzut pe transversală. În minutul 68, CFR Cluj a reușit egalarea. La cinci minute după ce a intrat pe teren alături de Alibec, Claudiu Petrila a marcat în poarta danezilor, când a profitat de viteza sa extraordinară, s-a demarcat în careul lui Randers și a primit o pasă excelentă de la Ciprian Deac. După egalare, CFR a părut echipa mai periculoasă. Cestor a avut o șansă importantă de a înscrie, dar a trimis peste poartă din careul mic, în timp ce Florin Ștefan a fost aproape de un gol norocos, în minutul 83, când mingea centrată din flancul stâng a căzut pe transversală. La finalul jocului, Dan Petrescu s-a declarat mulțumit de remiză, având în vedere că CFR Cluj a fost nevoită să revină de la 0-1, dar a recunoscut că este dezamăgit că echipa sa a încasat gol din fază fixă, moment al jocului pe care l-a pregătit cu mare atenție înaintea partidei.

”Ați văzut cum a decurs prima repriză, au dat gol din fază fixă, la care ei sunt specialiști. Am făcut azi dimineață de zece ori același corner. Nu am reușit să-l marcăm pe cel care a înscris. Cred că din cornerul ăsta au marcat cel puțin patru goluri în campionat. L-am lucrat și azi dimineață. Dacă la 1-1 marcam, era extraordinar. Ținând cont că am fost conduși, trebuie să ne mulțumim cu un punct. Și alții ne studiază pe noi, noi oricum marcam. Cred că echipa s-a bătut foarte bine în repriza a doua? Nu ai ce să le reproșezi foarte mult, au dat maximum. Ne va fi în continuare greu pe două fronturi, dar trebuie să facem față” a declarat Dan Petrescula finalul meciului. În celălalt meci al grupei, AZ Alkmaar a învins Jablonec, scor 1-0, astfel că olandezii sunt pe primul loc în grupa D, cu patru puncte. CFR Cluj este ultima, cu un singur punct, iar în runda următoare va primi vizita lui Alkmaar.