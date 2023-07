CFR Cluj a ratat victoria împotriva turcilor de la Adana Demirspor, remizând, cu scorul de 1-1, în prima manșă a turul 2 din preliminariile Conference League.

CFR Cluj a ratat victoria cu Adana Demirspor, remizând, 1-1, în prima manșă a turul 2 din preliminariile Conference League, după o primă repriză foarte bună a clujenilor. Jefte Betancor a deschis scorul după doar șase minute, iar Adana Demirspor a restabilit egalitatea prin francezul Benjamin Stambouli, fostul jucător de la Tottenham sau PSG, care a înscris în minutul 77.

Andrea Mandorlini, antrenorul lui CFR Cluj, s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa, având în vedere că a folosit mulți jucători abia sosiți la echipă.

„A fost o partidă frumoasă, dificilă. Știam că întâlnim un adversar puternic. Bugetul echipei vorbește despre valoarea echipei. Ne-am făcut jocul, am scos maxim cu jucătorii sosiți de doar câteva zile. Pot să spun că sunt mulțumit pentru că suntem în cursă și ne jucăm șansele în returul din Turcia.Sunt mulți jucători care au evoluat care vor trebui să se recupereze. Voi schimba mulți jucători la meciul cu Craiova. Ne-a costat mult pentru că am început cu jucători care nu au avut multe meciuri în picioare. A fost un meci deschis oricărui rezultat.Sunt jucători decisivi pentru noi. Tachtsidis a venit doar de câteva zile. Durel Avounou nu a mai jucat într-un meci oficial de multe luni, Kresic la fel. Am riscat în această seară, dar au avut energie și asta e importantSunt bucuros de felul în care au jucat. Sunt bucuros pentru că echipele românești nu au pierdut, așa crește fotbalul românesc. Fanii trebuie să fie bucuroși pentru ce au reușit să facă echipele în această seară.Nu știu dacă s-a rezolvat transferul lui Petrila, cred că va pleca, însă nu știu. Nu e ceva plăcut să plece jucători la scurt timp după ce a venit un antrenor.Totuși, nu eu trebuie să fiu întrebat, ci conducerea, pentru că nu știu ce se întâmplă cu plecarea lui, nu eu pot să răspund la aceste întrebări”, a spus Andrea Mandorlini.