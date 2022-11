CFR Cluj a obținut victoria cu Balkani și s-a calificat în play-off-ul optimilor Conference League. FCSB încheie grupa cu o înfrângere

CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiţiei de fotbal Europa Conference League, după ce a învins formaţia FC Ballkani cu scorul de 1-0 (1-0), pe Stadion „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, clasându-se pe locul secund în Grupa G. Tot joi seară, FCSB a fost învinsă de West Ham United cu scorul de 3-0, pe Arena Naţională din Bucureşti, în ultimul său meci din Grupa B a competiţiei.

Nana Boateng a înscris în minutul 17 pentru CFR Cluj, cu un șut din careul de șase metri, după o respingere greșită a unui fundaș advers. În minutele 33 și 35, Ciprian Deac a ratat de două ori lovitura de la 11 metri dictată pentru un fault asupra lui Cephas Malele.

Execuțiile mijlocașului au fost anticipate de fiecare dată de către portarul Stivi Frasheri. Arbitrul german Daniel Schlager a decis repetarea penalty-ului pentru că au intrat în careu jucători de la Ballkani.

CFR Cluj a încheiat Grupa G cu 10 puncte, pe locul doi, după Sivasspor, care a strâns 11 puncte. Sivasspor merge direct în optimile de finală ale Conference League, iar CFR Cluj va juca în 16-imile de finală.

FCSB a fost învinsă fără drept de apel de formaţia engleză West Ham United, cu scorul de 3-0 (1-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în ultimul său meci din Grupa B a competiţiei de fotbal Europa Conference League. Formaţia bucureşeană a încheiat astfel o campania ratată complet în care a obţinut doar două puncte, ambele cu Anderlecht. FCSB a început curajos meciul cu West Ham, în ultima etapă din grupele Conference League, iar Compagno a ratat prima ocazie. A fost însă și singura mai importantă din prima repriză. Venită cu rezervele, West Ham s-a instalat repede la conducerea jocului, iar Fornals a irosit o șansă mare, când Târnovanu i-a blocat șutul. Același portar a fost din nou la post la ocaziile lui Mubama și Downes.

“Ca rezultat, revenirea mea a fost foarte proastă. Ei au venit cu jumătate din echipa bună. Am încercat, din păcate am pierdut. Speram la o atitudine mult mai bună din partea băieţilor. Trecem printr-un moment greu. Poate la derbiul cu Rapid să fie o scânteie, o motivaţie să ne revenim. Am fugit după doi iepuri şi n-am prins niciunul. E păcat că joci în Europa şi să te faci de râs. E important pentru ei să bage la cap că joacă fotbal. Urmează un meci foarte important pentru noi, un derbi, care poate să dea scânteia de care avem nevoie. Trebuie să le ridic moralul, să capete încredere. Nu înţeleg… să greşeşti nişte pase simple… “, a spus Pintilii.

“Am pierdut meciul cu 3-0 şi am ieşit din Europa cu capul în pământ”, a mai afirmat antrenorul în conferinţa de presă de după meci.