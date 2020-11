Singura echipa romaneasca prezenta inca in Grupele Europene Europa League se departeaza de … Europa. Intr-un joc din cadrul Grupei A in returul cu AS Roma de la Cluj disputat in 26.11.2020 ceferistii nu au putut marca, astfel ca pierd cu scorul general de 0-7! ( 0-5 si 0-2).

CFR Cluj- AS Roma 0-2 si CSKA Sofia -Young Boys 0-1.

Clasament grupaA – AS Roma 10p, Young Boys7, CFR4, CSKA Sofia1.

Posibilitatea ca CFR sa se califice in primavara europeana este ca sa invinga pe CSKA Sofia acasa in 3 dec. 2020 , egal in deplasare cu Young Boys si AS Roma sa invinga pe Young Boys in ultima partida din 10 dec. 2020.Urmatoarea etapa va avea loc in 3 dec. 2020.

Clasamente in alte grupe Europa League

Grupa B-Arsenal12p, Molde6, Rapid Wiena6,Dundalk0p.

Grupa C-Slavia Praga9, Bayer Leverkusen9, Nice3,Hapoel3

Grupa D-Glasgow Rangers8,Benfica8, Lech Poznan3, Standard3

Grupa E- Granada10, PSV6, PAOK5, Omonia1

Grupa F-Napoli9, Real Sociedad7, Alkmaar7, Rjeka0

Grupa G-Leicester10, Braga7, AEK3, Zorya3

Grupa H- Lille8, Milan7, Sparta Praga6, Celtic1

Grupa I- Villareal10, Maccabi7,Sivasspor6,Qarabag0

Grupa J-Antwerp9, Totenham9, LASK6, Ludogorets0

Grupa K-Dinamo Zagreb8, Feyenoord5, Wolfsberger6, CSKA Moscova3

Grupa L- Hoffenheim12, Steaua Rosie Belgrad9, Slovan Liberec3, Gent0.

In Grupele Ligii Campionilor clasamentele sunt urmatoarele

Grupa A-Bayern12, Atletico Madrid5, Lokomotiv Moscova3,Salzburg1

Grupa B-Borussia M-gladbach8,Real Madrid7, Shahktior4,Inter 2

Grupa C- Manchester City12, Porto9, Olimpiakos Pireu3,Olimp. Marseille0

Grupa D- Liverpool9, Ajax7, Atalanta Bergamo7, Mitdjylland0

Grupa E- Chelsea10, Sevilla10, Krasnodar1, Rennes1

Grupa F- Borussia Dortmund9, Lazio8, Bruge4, Zenit1

Grupa G-Barcelona12, Juventus9, Dinamo Kiev1, Ferencvaros1

Grupa H- Manchester United9, PSG 6, RB Leipzig6, Basaksehir Istan3.

Urmatoarea etapa va avea loc in 01. 12. 2020.