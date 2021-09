Campioana României debutează în Conference League .Primul meci se va desfășura între Jablonec și CFR Cluj, în Cehia.

CFR Cluj a ajuns în grupele Conference League după ce a fost eliminată de Young Boys Berna, în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor şi de Steaua Roşie Belgrad, în play-off-ul Ligii Europa. UEFA a schimbat în această vară cupele europene cu două țeluri: să crească valoarea Europa League, a doua competiție europeană, și să permită și echipelor din țări mai puțin importante din punct de vedere fotbalistic să acceadă în grupele continentale. Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a pregătit cu atenție meciul cu Jablonec, care se situează pe locul 11 în Cehia, desfășurat în prima rundă a grupelor Conference League.

„Jablonec e o echipă puternică și bine organizată, cu un antrenor experimentat, care e de mult timp aici, din 2018 aici, mai rar așa continuitate. Am văzut aproape toate meciurile lor. N-am descoperit prea multe puncte slabe. Ei au mai multe avantaje. Au câștigat în ultima etapă, noi am pierdut. Apoi, noi avem foarte mulți accidentați, iar ei nu au absenți. Au și mulți jucători de națională. Iar campionatul din Cehia e mult peste cel din România. De asemenea, naționala lor este peste a noastră. Dar sunt convins că jucătorii noștri vor da totul în acest meci de debut în Conference League. Ne dorim să câștigăm, dar jucăm în deplasare și nu ne-ar supăra un egal, însă nu vom intra pe teren cu gândul la o remiză”, a precizat Dan Petrescu la conferința de presă dinaintea meciului.