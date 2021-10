Probleme pentru CFR Cluj! Echipa poate pierde dreptul de a evolua în cupele europene dacă în cinci zile nu plătesc o datorie de de 250.000 de euro.

Campioana României are cinci zile la dispoziție să plătească o datorie de 250.000 de euro. FC Botoșani ar urma să beneficieze de acești bani, cuveniți în urma transferului lui Ulrich Meleke.

Fundașul ivorian a ajuns la CFR vara trecută, după un final de sezon foarte bun la Botoșani. Meleke a refuzat să plece în cantonament cu moldovenii și și-a forțat mutarea la Cluj. Însă acesta nu a confirmat în Gruia, iar după trei luni a fost împrumutat la FC Voluntari, gruparea pentru care evoluează în prezent.

Totuși, CFR este obligată prin contract să achite suma de 250.000 de euro. FC Botoșani a făcut mai multe petiții împotriva campioanei, iar ultimul răspuns duce la o situație critică. Dacă clujenii nu vor efectua plata în termen de cinci zile, riscă să piardă dreptul de a evolua în cupele europene.

„Neexecutarea Hotărâre CNSL – În baza art. 24.C.1.A din RSTJF, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu o penalitate sportivă de 3.000 de lei și se acordă un termen de grație de cinci zile pentru efectuarea integrală a obligației de plată”, este decizia Comisiei de Disciplină din cadrul FRF.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre situația lui Meleke, pentru ProSport: „Îmi pare rău să aud că Meleke a ajuns la Voluntari, dar așa se întâmplă când te iei după impresari și crezi că te duci să rupi norii la CFR. Eu îmi pusesem mari speranțe în acest jucător, dar ne-a lăsat cu fundul în baltă.

Pur și simplu nu a mai vrut să meagră cu noi în cantonament în Austria, deși mai avea la Botoșani trei ani de contract. CFR a vrut să ni-l dea înapoi, dar nu am mai dorit noi. Niciodată nu am avut vreo ofertă de la Gigi Becali pentru Meleke. El e un jucător tânăr, dar consider că a făcut un pas în spate prin acest transfer la Voluntari”, a dezvăluit Iftime.