CFR Cluj a pierdut manșa tur cu Lazio. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ciro Immobile, în minutul 45+4.

Clujenii au jucat cu om în plus aproape tot meciul, după eliminarea lui Patric din minutul 15, dar nu au reușit să-și creeze nici măcar o ocazie de gol. O lovitură liberă, specialitatea lui Petrescu, a decis în cele din urmă soarta partidei, românii fiind făcuți șah-mat de schema italienilor. Echipa lui Dan Petrescu a avut un singur șut pe poartă, comparativ cu cele 5 ale lui Lazio.

În repriza secundă, în ciuda schimbărilor ofensive operate de Dan Petrescu, CFR s-a apropiat rareori de poarta gazdelor, iar când a făcut-o nu a reuşit să creeze pericol.

Campioana României păstrează șanse teoretice de calificare, însă a ratat o ocazie mare de a începe returul din postura de favorită, având în vedere că Lazio a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 15, după eliminarea lui Patric, iar Maurizio Sarri nu a folosit cea mai bună garnitură în duelul cu trupa lui Dan Petrescu.

Antrenorul campioanei României este de părere că între CFR Cluj și Lazio este o diferență uriașă de valoare, iar acest lucru s-a văzut în manșa tur de pe „Stadio Olimpico”.Acesta a declarat după meci:

„Ăsta este lotul pe care îl am, se vede diferența de valoare între noi și Lazio. Savic 100 de milioane, Immobile 100 de milioane de euro. Nu am ce să le reproșez, dar să nu uităm că am jucat cu Lazio. Știu că așteptați goluri, și eu voiam, dar trebuie să fim realiști.

Ei sunt favoriți, dar fotbalul e fotbal. S-a întâmplat să câștigăm și noi cu Lazio în România. Noi o să încercăm să câștigăm. Problema este că peste două zile noi jucăm un meci important… Eu aveam curaj dacă eram pe teren, dar nu am jucat eu.

Am pierdut trei meciuri împotriva a trei echipe foarte bune. Ne-a lipsit norocul. Nu am cum să mai schimb jucătorii, atitudinea lor a fost bună, dar diferența de valoare s-a văzut din avion. Asta e părerea mea”.