România are parte de încă un sezon dezamăgitor în cupele europene, cu o singură echipă calificată în grupe. Doar CFR Cluj mai poate aduce puncte în clasamentul coeficienţilor UEFA pentru ţara noastră.

România are parte de încă un sezon dezamăgitor în cupele europene, cu o singură echipă calificată în grupe. Doar CFR Cluj mai poate aduce puncte în clasamentul coeficienţilor UEFA pentru ţara noastră, însă campioana din Liga 1 are nevoie de un parcurs cât mai lung în Conference League ca să salveze situaţia. Startul nu a fost unul de bun augur, clujenii pierzând în fața echipei cehe Jablonec cu scorul de 0-1. Așadar, după un stat eșuat, CFR are nevoie de un parcurs cât mai lung în această competiție europeană. Dan Petrescu anunță că atacanții Denis Alibec, Gabriel Debeljuh și Billel Omrani au revenit la antrenamente și pot fi folosiți în partida cu Randers din a doua etapă a grupelor Conference League .

„Cei 3 atacanți care au fost accidentați și pe care nu prea i-am antrenat de când am venit, decât 2-3 zile, au revenit la antrenamente. Nu știu cum să fac să scot maximum de la ei. Avem nevoie de ei ca de aer! Fără atacanți nu poți juca fotbal. Vom vedea după antrenamentul de mâine dimineață cine va începe, cine va intra de pe bancă. Să vedem dacă ei trec cu brio antrenamentul din această seară. E îmbucurător că s-au întors. Eu nu prea i-am văzut de când am venit. De aceea, poate ultimele meciuri n-au fost așa bune pe faza de atac”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Dan Petrescu are motive să spere la o victorie cu Randers, în grupele Conference League, chiar dacă echipa sa a pierdut trei puncte în Cehia. Moralul în tabăra clujenilor este unul bun având în vedere ultimele două victorii din Liga 1, scor 1-0, cu Universitatea pe teren propriu și UTA la Arad. Cu 27 de puncte, CFR-ul este lider autoritar în Liga 1.