UEFA Champions League propune mereu dueluri fascinante între cele mai mari cluburi din lume pentru șanse de a cuceri prestigiosul trofeul la finalul turneului. Dar nu este vorba doar de echipe întotdeauna. Titlul de golgheter al unei ediții a UCL poate să îți schimbe cariera de fotbalist și mulți sunt cei care tânjesc la acest titlu.

Ca de obicei și în noul sezon din UEFA Champions League vom avea la start unele dintre cele mai mari nume din istoria fotbalului care se vor duela pentru o șansă la trofeu. La aceste echipe vor juca mari fotbaliști. Însă care are cele mai mari șanse de a deveni golgheterul competiției în acest sezon?

Dacă în timp ce te uiți la meciuri te gândești să pui un pariu pe Champions League și ai de gând să plasezi un pariu pe jucătorul care va marca următorul gol, mai jos ai o listă cu cei care au șansele cele mai mari să înscrie cel mai mare număr de goluri per total în competiție. Este bine să pariezi cât mai informat în general pentru a nu avea parte de surprize ulterior, dar și pentru a avea șanse mari de câștig.

Care sunt jucătorii care vor marca cele mai multe goluri în stagiunea 2022/2023 a UEFA Champions League?

Erling Haaland

Norvegianul a pornit ca din pușcă în primul său sezon la Manchester City și are deja o medie de peste un gol pe meci. Nu a avut nicio problemă de adaptare în Premier League, considerat de mulți cel mai puternic campionat din lume. În Bundesliga a demonstrat deja ce poate, la fel și în Champions League. Acum cu o echipă mult mai puternică alături, Haaland pare cu adevărat de neoprit. Șansele sale de a fi golgheter cresc atunci când ne gândim că City este și ea marea favorită să câștige competiția cu o cotă de 3.75. Deci norvegianul va beneficia cel mai probabil de un parcurs lung al echipei sale în competiție.

Kylian Mbappe

Francezul este considerat de mulți cel mai bun fotbalist din lume la ora actuală și puțini sunt cei care ar contrazice această teorie. Abia ce s-a încheiat duelul parcă etern între Cristiano Ronaldo și Messi și se pare că știm deja pe ce ne vom concentra în următorul deceniu: Haaland vs Mbappe. Se anunță niște ani interesanți. Ambii sunt capabili să înscrie un număr impresionant de goluri în fiecare sezon, iar Mbappe va face cu siguranță asta și în această stagiune.

Darwin Nunez

Este adevărat că uruguayanul nu a avut parte de cel mai bun start la Liverpool după cartonașul roșu primit chiar în prima etapă, însă până în acel moment Nunez excela sub comanda lui Jurgen Klopp. Pare să fie o potrivire perfectă acolo. Plus că… realist vorbind, când a greșit vreodată Liverpool vreun transfer sub comanda lui Klopp? Nunez va marca multe goluri în acest sezon și sunt toate șansele ca Liverpool să aibă un parcurs lung în competiție, ceea ce-l va ajuta.

Așadar, acestea sunt cele trei nume care au cele mai mari șanse să fie golgheteri în acest sezon.

Sursa foto: unsplash.com

Material semnat de seocupcake