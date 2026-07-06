Pilotul echipei Ferrari, Charles Leclerc, a reușit o victorie spectaculoasă în Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, după o cursă plină de dramatism și răsturnări de situație pe circuitul de la Silverstone. Monegascul a profitat de problemele tehnice ale rivalilor săi și a adus un succes extrem de important pentru scuderia italiană. Podiumul a fost completat de George Russell de la Mercedes și de Lewis Hamilton, aflat și el la volanul unui monopost Ferrari.

Spectacol total și multă tensiune pe circuitul de la Silverstone în una dintre cele mai captivante etape ale sezonului. Charles Leclerc a trecut primul linia de sosire, bifând victoria cu numărul 9 din carieră. Succesul monegascului vine după o perioadă extrem de intensă de muncă pentru recăpătarea încrederii în mașină. Cursa din Marea Britanie a fost marcată de incidente tehnice și penalizări dure.

Monegascul a preluat conducerea încă de la start, profitând de plecarea slabă a lui Kimi Antonelli. Coechipierul său, Lewis Hamilton, a primit o penalizare de 5 secunde chiar în debutul cursei, după ce a mișcat monopostul înainte de stingerea semaforului. Fanii au fost martorii unor dueluri fascinante pe circuit între Max Verstappen, George Russell și Lewis Hamilton. Deși Antonelli a reușit să revină spectaculos pe poziția secundă și s-a apropiat periculos de lider la mai puțin de 3 secunde, monopostul italianului a cedat spre final. Kimi Antonelli a fost obligat să intre de 2 ori la boxe și a încasat și el o penalizare de 5 secunde, lăsându-i calea liberă lui Leclerc.

Finalul cursei a fost complet dat peste cap în turul 48, când Max Verstappen a ieșit în decor și s-a oprit în zona de pietriș. Campionul mondial a abandonat și a răbufnit violent la adresa echipei sale prin radio. Olandezul a acuzat o defecțiune repetată la aripa spate, aceeași problemă tehnică pe care a întâmpinat-o și în Austria. Incidentul lui Verstappen a scos pe circuit mașina de siguranță, care a rămas în fața piloților până la finalul cursei. Leclerc a recunoscut după cursă că a răsuflat ușurat când a aflat de problemele lui Antonelli, menționând că lupta ar fi fost extrem de dificilă.

În ciuda eșecului de la Silverstone, Kimi Antonelli rămâne liderul clasamentului general al piloților, acumulând 179 de puncte. El este urmat în ierarhia mondială de George Russell cu 154 de puncte și de Lewis Hamilton cu 147 de puncte. Charles Leclerc urcă pe poziția a 4-a cu 108 puncte, în timp ce Lando Norris ocupă locul 5 cu 97 de puncte.