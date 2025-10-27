Președintele Nicușor Dan a declarat că Guvernul a făcut deja pași concreți pentru a reduce cheltuielile și numărul de membri din consiliile de administrație ale companiilor de stat. Totuși, el a explicat că aplicarea acestor măsuri întâmpină obstacole legale, deoarece legea nu poate modifica retroactiv contractele deja semnate.

Președintele Nicușor Dan a transmis că există o lege adoptată de Parlament și promulgată de președinte, prin care se reduc atât numărul de membri din consiliile de administrație, cât și retribuțiile acestora în anumite companii publice.El a afirmat că măsura reflectă voința Guvernului de a eficientiza activitatea acestor entități și de a diminua risipa din sistemul de stat.

„Există această voință. Este și un text de lege asumat de Guvern, care a trecut de Parlament și care a fost promulgat de președinte, în care se reduce și numărul de oameni din CA-uri și se reduce și retribuția pentru membri din CA pentru anumite companii”, a spus Dan.

Președintele a atras atenția că dificultatea apare în momentul în care legea ar urma să fie aplicată celor care au fost deja selectați și au contracte de mandat în derulare.El a explicat că, potrivit juriștilor, statul nu poate reduce unilateral retribuțiile persoanelor aflate deja în funcție, întrucât acestea ar putea contesta decizia în instanță.

Nicușor Dan a dat exemplul unei companii de stat cu șapte membri în consiliul de administrație, unde fiecare are o retribuție de 10.000 de lei.El a spus că, dacă statul impune prin lege o limită de 7.000 de lei, membrii respectivi ar putea invoca în instanță contractul de mandat, obținut printr-un concurs, și ar avea șanse mari să câștige.

„Din câte îmi aduc aminte, a fost o discuție juridică dacă această prevedere poate să fie aplicată și pentru membri în CA la companii pentru care procedura de selecție s-a desfășurat deja. Adică, dacă o companie are 7 oameni în Consiliul de Administrație și fiecare dintre ei, conform contractului de mandat, are o retribuție, nu știu, 10.000 de lei. Întrebarea este dacă tu vi cu o lege acum și spui nicio retribuție nu poate să depășească 7.000 de lei și dacă oamenii ăia se vor duce în instanță și vor spune „uite eu am contract pe 10.000 de lei pentru care am dat un concurs, iar statul a venit și mi-a luat 3.000 de lei”, întrebarea este dacă ei vor câștiga sau nu în instanță”, a continuat președintele.

Nicușor Dan a mai spus că, potrivit specialiștilor în drept, noua lege nu poate fi aplicată retroactiv, deoarece acest lucru ar încălca principiul securității juridice.

În opinia sa, riscul ca persoanele vizate să câștige procese împotriva statului este considerabil, motiv pentru care măsura se poate aplica doar pentru viitoarele proceduri de selecție.