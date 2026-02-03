Tehnicianul român Cristi Chivu continuă parcursul impresionant pe banca lui Inter Milano, fiind desemnat ,, antrenorul lunii,, in seria A pentru luna ianuarie. Chivu a câștigat același premiu și în decembrie, confirmând forma excelentă a liderului din campionatul Italiei.

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins, în deplasare, cu scorul de 2-0, formația Cremonese, în etapa a 23-a din Serie A.

Partida a fost întreruptă timp de trei minute la începutul reprizei a doua, după ce o petardă aruncată din galeria milaneză a căzut în careul gazdelor, lângă portarul Audero.

S-a terminat, în cele din urmă, Cremonese – Inter Milano la scorul de 0-2, iar echipa lui Chivu are 55 de puncte și conduce clasamentul din Serie A cu un avans de opt puncte față de AC Milan, care are un meci mai puțin disputat. A fost a zecea victorie în ultimele 11 meciuri pentru echipa lui Cristi Chivu în campionatul Italiei.

Tehnicianul român Cristi Chivu continuă parcursul impresionant pe banca lui Inter, fiind desemnat ,, Antrenorul lunii,, in seria A pentru luna ianuarie. Distincția vine după ce Chivu a câștigat același premiu și în decembrie, confirmând forma excelentă a liderului din campionatul Italiei.

Antrenorul în vârstă de 45 de ani a reușit să mențină echipa la un nivel extrem de ridicat, Inter Milano fiind lider în clasament cu 52 de puncte după 22 de etape, scrie Sport.ro.

Parcursul echipei a fost aproape fără greșeală.

În cele șase partide disputate în prima lună a anului, echipa de pe „Giuseppe Meazza” a obținut cinci victorii clare împotriva formațiilor Bologna, Parma, Lecce, Udinese și Pisa, singurul pas greșit fiind o remiză cu Napoli.