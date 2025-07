Christian Horner a fost demis din funcția de director al echipei Red Bull după 20 de ani.Locul său va fi luat de Laurent Mekies , în vârstă de 48 de ani, cel care până acum era responsabil de Racing Bulls.

Christian Horner conducea Red Bull din 2005, primul an în care echipa și-a făcut apariția în Formula 1. În cei aproape 20 de ani petrecuți la cârma echipei, Red Bull a adunat șase titluri la constructori și opt la piloți.

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat semnat de directorul general al Red Bull, Oliver Mintzlaff.

Demiterea lui Horner vine pe fondul incertitudinii cu privire la viitorul pilotului-vedetă Max Verstappen. Cvadruplul campion mondial are contract cu Red Bull până în 2028, dar este curtat insistent de Mercedes pentru o colaborare începând cu sezonul următor.

Red Bull a câștigat doar două curse în 2025, McLaren preluând poziția de echipă favorită la titlul constructorilor. Declinul lor a început la mijlocul sezonului trecut. Deși Verstappen a cucerit cel de-al patrulea titlu mondial consecutiv, el a câștigat doar de două ori în ultimele 14 curse.

Noul team principal și CEO al echipei Red Bull va fi Laurent Mekies, care vine de la Racing Bulls, echipa-satelit a gigantului din Formula 1.

Max Verstappen, sportivul în vârstă de 27 de ani, cvadruplu campion mondial alături de Red Bull, a reacționat privind știrea momentului în Formula 1, respectiv demiterea lui Christian Horner de la șefia echipei, după două decenii.

„De la prima mea cursă până la cele patru titluri mondiale, am împărtășit succese incredibile. Am câștigat curse memorabile și am doborât nenumărate recorduri. Îți mulțumesc pentru tot, Christian!”, a scris Max pe rețelele de socializare.