Cinci mari economii cer UE o taxă pe supraprofiturile din energie. Măsura, inspirată din modelul aplicat în 2022, vine ca răspuns la noul șoc al prețurilor provocat de tensiunile din Orientul Mijlociu. Germania, Italia, Spania, Portugalia și Austria au solicitat oficial Comisiei Europene reintroducerea unei taxe pe profiturile excepționale ale giganților din energie.

Într-o scrisoare comună transmisă Bruxelles-ului, miniștrii de finanțe din cele cinci state argumentează că veniturile suplimentare generate de criză ar trebui redirecționate către protejarea consumatorilor și temperarea inflației. „Cei care profită de consecințele războiului trebuie să contribuie la reducerea poverii asupra cetățenilor”, se arată în documentul citat de Reuters, subliniind necesitatea unui semnal de unitate la nivelul UE.

Contextul este unul alarmant: de la finalul lunii februarie, prețul gazelor europene a crescut cu peste 70%, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, evoluție ce amintește de criza energetică declanșată de invazia Rusiei în Ucraina.

În timp ce Comisia Europeană confirmă că analizează propunerea, reprezentanții sectorului energetic avertizează că taxarea profiturilor ar putea descuraja investițiile necesare pentru menținerea aprovizionării. Cu toate acestea, precedentul din 2022, când UE a plafonat prețurile și a introdus contribuții de solidaritate, oferă un cadru legal deja testat.

În timp ce restul Europei dezbate măsura, România are deja mecanisme active pentru taxarea profiturilor excepționale din petrol. Guvernul de la București a condiționat reducerea accizei la motorină de introducerea unei contribuții de solidaritate de 60% asupra profiturilor excepționale generate de creșterea cotațiilor petrolului Brent.

Măsura luată de autoritățile române reflectă tendința generală de a utiliza profiturile record ale companiilor petroliere pentru a amortiza impactul scumpirilor asupra economiei naționale și a buzunarelor cetățenilor.

Se estimează ca încasările bugetare să fie între 90 și 100 de milioane de lei lunar.

Destinația banilor este clară. Fondurile sunt folosite pentru a finanța schemele de sprijin pentru populație și pentru a compensa reducerea accizelor la carburanți.