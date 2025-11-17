România a cucerit cinci medalii, dintre care două de aur și trei de argint, la Campionatele Europene de gimnastică aerobică pentru seniori de la Ganja, din Azerbaidjan.

Delegația României a cucerit cinci medalii la Campionatele Europene de gimnastică aerobică pentru seniori de la Ganja, din Azerbaidjan.

Leonard Manta a câștigat titlul continental la individual masculin, fiind notat în finală cu 20,150 puncte, urmat de italianul Davide Nacci, cu 19,950 puncte, și de spaniolul Miquel Mane, 19,800 puncte.

Cealaltă medalie de aur a fost obținută la trio de Claudia Ristea, Leonard Manta și Daniel Țavoc, cu 19,610 puncte, podiumul fiind completat de Bulgaria și de Italia.

România , prin Darius Branda, Leonard Manta, Claudia Ristea, Vlăduț Popa, și Daniel Țavoc a cucerit argintul la grup, cu 19,510 puncte. Italia a ocupat primul loc, iar Ungaria a câștigat medalia de bronz.

O altă medalie de argint a fost adusă în România de Mara Dragomir, Claudia Ristea, Mădălin Boldea, Darius Branda, Daniel Țavoc, Larisa Suiu, Antonio Surdu și Raisa Alexe- la dans aerobic, cu 17,300 puncte. Ungaria a cucerit aurul, iar Italia a obținut bronzul.

România a obținut argintul în proba pe echipe.

Delegația României a fost formată din Raisa Alexe, Melissa Fărcuța, Larisa Suiu, Claudia Ristea, Mara Dragomir, Leonard Manta, Vlăduț Popa, Mădălin Boldea, Daniel Țavoc, Antonio Surdu, Darius Branda, însoțiți de antrenorul Mădălina Cioveie și de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.