Raluca Turcan propune o serie de modificări legislative curajoase destinate protejării și sprijinirii tinerilor din România. Printre cele mai importante măsuri anunțate se numără interzicerea completă a telefoanelor mobile în școli, restricționarea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani fără acordul părinților și ridicarea vârstei minime pentru jocurile de noroc la 21 de ani.

Protecția și educația tinerilor din România revin în atenția legislativă prin intermediul unui pachet de inițiative ample, menite să aducă schimbări structurale în viața de zi cu zi a copiilor. Raluca Turcan a expus public 5 direcții prioritare care necesită asumare din partea Parlamentului. Deputatul subliniază importanța unei abordări unitare, care să acopere atât timpul petrecut de elevi în bănci, cât și mediul în care aceștia își petrec timpul liber.

Prima mare reformă vizează interzicerea totală a utilizării telefoanelor mobile în unitățile de învățământ, o regulă care ar urma să se aplice pe întreaga durată a programului școlar, inclusiv în timpul pauzelor. Acest proiect aduce la pachet și măsuri ferme de consiliere psihologică și noi instrumente pentru reducerea violenței în școli. În paralel, pe plan educațional și profesional, se propune așa-numita „Lege a meseriașilor”. Inițiativa oferă elevilor de la liceele tehnologice șansa de a obține o calificare profesională recunoscută oficial încă de la finalul clasei a X-a, dându-le o plasă de siguranță tinerilor care sunt nevoiți să își întrerupă studiile prematur pentru a intra pe piața muncii.

O altă zonă de intervenție critică este cea a jocurilor de noroc și a dependențelor din mediul online. Două proiecte legislative depuse în acest sens prevăd măsuri aspre, printre care limitarea drastică a publicității online la jocurile de noroc care îi vizează pe minori și, cel mai important, majorarea vârstei minime legale de participare de la 18 la 21 de ani. Ambele inițiative au primit deja undă verde de la Senat și se află în dezbaterea finală a Camerei Deputaților. În plus, accesul la rețelele de socializare pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani ar putea fi permis doar în baza unui acord expres exprimat de părinți.

Pe lângă reglementările stricte din mediul digital și școlar, pachetul de măsuri include și o componentă vitală de suport social. Se solicită extinderea generalizată a programului național „Masă Sănătoasă” în absolut toate unitățile de învățământ din țară. În momentul de față, programul funcționează cu succes în 1.427 de școli și oferă hrană caldă sau un pachet alimentar pentru peste 542.000 de copii, beneficiind în anul 2026 de o majorare bugetară substanțială de aproximativ 40%. Scopul final este cablarea completă a resurselor necesare în proiecțiile bugetare viitoare pentru ca niciun elev din România să nu mai fie privat de o alimentație corectă la școală.