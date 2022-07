Decizia lui Novak a stârnit controverse mai ales în Superliga, unde cluburile, în general, au contestat Ordinul de ministru. Chiar dacă Eduard Novak a anunțat că Ordinul va fi implementat încă de la începutul sezonului 2022/2023, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai concret, în momentul în care totul va fi pus la punct, echipele de fotbal din România vor fi obligate să aibă pe teren cel puțin cinci fotbaliști români în orice moment al meciului.

”Decizia este 100% legală, vă spun eu. La fotbal va fi nevoie de 5 români. Nu e așa mult dintr-un lot de 25 de jucători. Am vorbit cu președintele Burleanu și fotbalul stă bine. Probleme vor fi la handbal, la baschet etc. Acolo sunt cazuri în care 90% dintre sportivi renunță când împlinesc 18 ani, pentru că n-au unde sa joace, echipele preferă străinii,” a declarat Novak în urmă cu o lună.

În prima rundă a Superligii, formațiile au respectat prevederile Ordinului lui Novak, excepție făcând U Craiova 1948. Petrolul, FC Argeș, UTA Arad, CFR Cluj și FC Voluntari au fost la limită, cu șase jucători străini la un moment dat pe teren, însă gruparea din Bănie a avut șapte fotbaliști din alte țări în primul 11, iar pe parcursul jocului alți doi străini au înlocuit jucători români.

Astfel, la finalul meciului de la Constanța, pierdut cu 1-2 în fața Farului, U Craiova 1948 a avut nouă străini pe gazon.

Cs Mioveni, Farul Constanța, Chindia, FCSB, Botoșani, Sepsi, Rapid, Universitatea Craiova si Hermannstadt sunt printre echipele din Liga 1 care respectă deja noul ordin impus de ministrul sportului fără probleme:

CS Mioveni: un străin în primul 11: Garutti (Brazilia).

Farul: un străin în primul 11: Kiki (Benin). În repriza a doua, Doukoure (Coasta de Fildeș), în locul lui Grameni.

Chindia: 2 străini în primul 11: Vorobjovas (Lituania), Chamed (Insulele Comore). În repriza a doua, Passaglia (Argentina), în locul lui Dulca.

FCSB: 2 străini în primul 11: Dawa (Camerun), Edjouma (Franța). În repriza a doua, Mamut (Croația), în locul lui Popescu.

U Cluj: 2 străini în primul 11: Romario Pires (Brazilia), Romeo (Italia). Ely Fernandes (Insulele Capului Verde), în locul lui Tescan.

FC Botoșani: 2 străini în primul 11: Mateus (Brazilia), Camara (Guineea). În repriza a doua, Grubac (Muntenegru), în locul lui Camara, Shahaf (Israel), în locul lui Tîrcoveanu, Sno (Olanda), în locul lui Patache, Tisdell (Liberia), în locul lui Florescu.

Sepsi: 2 străini în primul 11: Dimitrov (Bulgaria), Ninaj (Slovacia). În repriza a doua, Rodriguez (Argentina), în locul lui Gheorghe, Rondon (Venezuela), în locul lui Ninaj, Damașcan (Moldova, cu cetățenie română), în locul lui Tudorie.

Rapid: 2 străini în primul 11: Crepulja (Croația), Vojtus (Slovacia) + Junior Morais (Brazilia, cu cetățenie română).

Universitatea Craiova: 3 străini în primul 11: Koljic (Bosnia și Herțegovina), Pigliacelli (Italia), Roguljic (Croația). În repriza a doua, Gustavo (Brazilia), în locul lui Roguljic, Martic (Elveția), în locul lui Căpățînă.

Hermannstadt: 3 străini în primul 11: Alhassan (Ghana), Iliev (Bulgaria), Mino (Japonia).

Petrolul, Argeș, UTA Arad, CFR Cluj, FC Voluntari, U Craiova sunt echipele cu cei mai mulți stranieri. Aceste echipe are avea cea mai mare dificultate sa respecte noul ordin având in vedere ca o schimbare in primul unsprezece ar compromite integritatea fiecărei echipe :

Petrolul: 5 străini în primul 11: Huja (Portugalia), Ivanovski (Macedonia de Nord), Seto (Japonia), Meijers (Olanda), Pashov (Bulgaria). În repriza a doua Cebotaru (Moldova, cetățenie română), în locul lui Seto, Jair (Brazilia), în locul lui Dumitriu.

FC Argeș: 5 străini în primul 11: Cestor, Njike (Franța), Meza Colli (Paraguay), Jakolis (Croația), Bertrand (Madagascar). În repriza a doua, Donisa (Madagascar), în locul lui Jakolis, Raynov (Bulgaria), în locul lui Calcan.

UTA Arad: 5 străini în primul 11: Batha, Hoxhallari (Albania), Otele (Nigeria), Ubbink (Olanda), Vukcevic (Muntenegru). În repriza a doua, Cascini (Argentina), în locul lui Matei, Erico (Brazilia), în locul lui Vukcevic.

CFR Cluj: 6 străini în primul 11: Yuri Matias (Brazilia), Braun (Germania), Jefte (Spania), Kolinger, Muhar, Dugandzic (Croația). În repriza a doua, Debeljuh (Croația), în locul lui Dugandzic, Yeboah (Ghana), în locul lui Jefte.

FC Voluntari: 6 străini în primul 11: Droppa (Cehia), Lopes (Insulele Capului Verde), Nemec (Slovacia), Matricardi (Argentina), Meleke (Coasta de Fildeș), Ricardinho (Portugalia) + Armaș și Rață (Moldova, ambii cu cetățenie română). În repriza a doua a intrat Tavares (Insulele Capului Verde) în locul lui Meleke.

U Craiova 1948: 7 străini în primul 11: Bauza (Argentina), Asamoah (Togo), Compagno (Italia), Duarte (Portugalia), Baeten, Van Durmen, Huyghebaert (Belgia). În repriza a doua, Bahassa (Franța), în locul lui Chițu, Marquet (Belgia), în locul lui Achim, Sidibe (Belgia), în locul lui Baeten.

Potrivit documentului publicat de Ministerul Sportului, “obiectivul prezentelor instrucțiuni constă în susținerea sportului de înaltă performanță și obținerea unor rezultate remarcabile la competițiile sportive naționale oficiale de către sportivii de performanță români”. Ministerul Sportului avertizează că nerespectarea deciziei reprezintă o contravenție și se va sancționa corespunzător.