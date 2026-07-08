Atenție, șoferi din Sălaj care plecați la drum spre Cluj-Napoca! Traficul rutier pe DN 1F va fi restricționat în zilelede 9 iulie și 10 iulie 2026, din cauza lucrărilor la Autostrada Transilvania. Circulația nu va fi blocată complet, însă se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată cu semafoare. Constructorii montează predalele la un pasaj care supratraversează drumul național, iar timpul de așteptare la semafor va fi de peste un minut.

Șoferii care tranzitează DN 1F pe ruta Zalău – Cluj-Napoca și retur trebuie să se înarmeze cu răbdare în următoarele 2 zile. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au anunțat restricții temporare de circulație pe un sector din județul Cluj. Măsura este valabilă pentru zilele de joi, 9 iulie 2026, și vineri, 10 iulie 2026. Restricțiile se aplică pe DN 1F, între kilometrii 30+065 și 30+200. Muncitorii vor fi pe teren în intervalul orar 08:00 – 17:00, perioadă în care se vor executa lucrări de montaj al predalelor la pasajul care supratraversează drumul național.

Aceste intervenții majore fac parte din proiectul de proiectare și execuție a lucrărilor de deviere a traseului pentru autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, pe subsecțiunea 3A2 Nădășelu – Mihăiești. Autoritățile anunță că restricțiile vor fi instituite alternativ, în funcție de sensul de deplasare. Astfel, joi, 9 iulie 2026, va fi restricționat sensul de mers Cluj-Napoca – Zalău. În schimb, vineri, 10 iulie 2026, restricția se mută pe sensul opus, respectiv Zalău – Cluj-Napoca.

Vestea bună este că traficul rutier nu va fi oprit în totalitate pe durata acestor intervenții. Pe sectorul de drum vizat, circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă de mers. Pentru evitarea blocajelor, traficul va fi dirijat pe parcursul zilei cu ajutorul unor semafoare temporare. Potrivit estimărilor transmise de autorități, timpul maxim de așteptare la semafor va fi de aproximativ 75 de secunde. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu maximă prudență, să respecte semnalizarea temporară și să ia în calcul timpi suplimentari de deplasare dacă au drum spre Cluj.