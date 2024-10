Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ionel Ciucă, a declarat ferm că exclude posibilitatea unei colaborări viitoare cu Partidul Social Democrat. Liderul liberal a explicat că a intrat în politică cu intenția de a contribui la schimbări reale pentru România și, deși a acordat credit PSD într-un moment dificil pentru țară, nu mai consideră o viitoare alianță între PNL și PSD ca fiind posibilă.

„Eu personal nu voi mai face niciodată o coaliție cu Partidul Social Democrat pentru că am intrat în politică cu sufletul deschis că putem să facem lucruri. Am acordat credit inclusiv PSD, trecând peste toate cele despre care ne aducem aminte, ce s-a întâmplat și ce au făcut de-a lungul timpului. Am pus umărul să facem ce aveam de făcut pentru țară pentru că erau momente și încă sunt momente deosebit de dificile. Dar atunci nu mai ții cont de nimic altceva decât de politicianism și de îndeplinirea obiectiv electoral.Pentru mine, Partidul Social Democrat, într-o relație de colaborare viitoare, nu mai există”, a declarat președintele Partidului Național Liberal.