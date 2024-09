Nicolae Ionel Ciucă, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte al României, nu crede în sondajele de opinie. Esența este reprezentată de oameni, crede el. În opinia sa, românii și-au pierdut încrederea în oamenii politici din cauza discrepanței între ceea ce spun și ceea ce fac.

Lui Nicolae Ionel Ciucă, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte al României, îi place să facă lucruri pentru oameni. În prezent, îi place foarte mult să aibă ocazia de a vorbi cu oamenii și de a se încarcă de la ei cu toate aspectele de care trebuie să se ocupe ca om politic.

Liderul liberalilor a reamintit tuturor că intrarea sa pe scena politică a fost realizată cu sprijinul președintelui Partidului Național Liberal din trecut, Ludovic Orban, care i-a spus că este momentul să aibă și un demers politic, având în vedere relația sa cu județul din care provenea.

„Îmi place să fac lucruri pentru oameni. Asta am făcut toată viața mea și am povestit că domnul președinte mi-a cerut să accept să devin ministru al Apărării și am acceptat. Intrarea în politică am făcut-o cu președintele partidului de la acea vreme, cu Ludovic Orban, care mi-a zis că este suficient. E timpul să avem și un demers politic, o abordare care ține de relația mea cu județul de unde proveneam și în felul acesta am intrat în politică.

În momentul de față îmi place foarte mult că am posibilitatea să vorbesc cu oamenii, să mă adresez oamenilor și să mă încarc de la oameni cu tot ceea ce avem noi de făcut ca oameni politici. Este foarte important ca oamenii politici să aibă un respect față de ceea ce discută cu oamenii, de ceea ce angajează și să se țină de cuvânt, pentru că asta este esența, oamenii.

Românii și-au pierdut încrederea în oamenii politici, pentru că una spun și alta fac”, a spus el, în cadrul unui interviu acordat pentru PRO TV.