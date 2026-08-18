Consiliul Județean Sălaj a inaugurat oficial noua bază sportivă din municipiul Zalău, un proiect de anvergură ridicat pe terenul unei foste unități militare din cartierul Dumbrava Nord. Investiția, demarată de administrația județeană încă din anul 2022 în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, vine să rezolve lipsa acută de infrastructură dedicată copiilor, juniorilor și sportului de performanță din regiune. La eveniment au fost prezente personalități de marcă din administrație și din fotbalul românesc.

Consiliul Județean Sălaj a finalizat o investiție istorică pentru infrastructura sportivă locală. Un fost teren al Unității Militare, lăsat în degradare, s-a transformat complet. Terenul din cartierul Dumbrava Nord a devenit o bază sportivă modernă. Proiectul a prins viață în anul 2022. Totul a pornit de la un acord administrativ complex. Consiliul Județean Sălaj, condus de Dinu Iancu-Sălăjanu, a preluat terenul de la Ministerul Apărării Naționale. Scopul a fost clar de la început: transformarea unui spațiu abandonat într-un complex sportiv de performanță.

Investiția inițială aprobată de Consiliul Județean a fost de 500.000 de lei. Acești bani, însemnând aproximativ 100.000 de euro, au fost alocați imediat din bugetul județului. Fondurile au finanțat studiile tehnice, planificarea și primele lucrări de curățare. De asemenea, Consiliul Județean Sălaj a construit un drum de acces complet nou. Acesta este separat de unitatea militară activă. Astfel, publicul are acces liber și în siguranță, fără restricții specifice obiectivelor armatei.

Pentru a reduce presiunea pe bugetul public, Consiliul Județean a creat un parteneriat strategic. Aleșii județeni au votat un cadru juridic solid. Terenul a rămas în proprietatea integrală a județului Sălaj, dar a fost pus la dispoziție pentru realizarea bazei sportive în colaborare cu Federația Română de Fotbal. Împărțirea sarcinilor a fost extrem de precisă. Consiliul Județean Sălaj a preluat în totalitate infrastructura grea.

Instituția condusă de Dinu Iancu-Sălăjanu a realizat nivelarea solului, rețelele de apă și canalizare, instalațiile electrice și sistemul complex de drenaj. Fără aceste utilități, montarea terenurilor ar fi fost imposibilă.

De cealaltă parte, Federația Română de Fotbal s-a ocupat de logistica sportivă. În baza parteneriatului, federația a finanțat și instalat covorul sintetic de ultimă generație. De asemenea, a asigurat dotările specifice: porți de fotbal, bănci de rezerve acoperite și plase de protecție din spatele porților. Pe lângă terenul sintetic, complexul dispune și de un teren cu gazon natural de dimensiuni normale. Ambele suprafețe de joc sunt dotate cu o instalație modernă de nocturnă. Aceasta permite utilizarea bazei și pe timp de noapte.

Inaugurarea oficială a adus la Zalău oficiali de rang înalt. La tăierea panglicii au participat președintele Consiliului Județean, Dinu Iancu-Sălăjanu, și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. Alături de ei s-au aflat deputatul Lucian Bode, directorul tehnic al federației Mihai Stoichiță și directorul de competiții Felix Grigore. Prezența acestora confirmă importanța proiectului la nivel național.

În cadrul discursului de deschidere, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a fost vizibil emoționat. Acesta a declarat că realizarea acestor două terenuri reprezintă îndeplinirea unui vis personal și administrativ. El a subliniat că, exact ca în fotbal, cine crede și visează își poate îndeplini dorințele.

După mesajul său plin de optimism, șeful administrației județene i-a mulțumit public lui Răzvan Burleanu pentru deschidere. Discuțiile inițiale dintre cei doi, demarcate în anul 2022, s-au transformat rapid în realitate, creând condiții excelente pentru descoperirea tinerilor talentați din Sălaj.

Dinu Iancu-Sălăjanu a transmis mulțumiri și Primăriei Zalău. Administrația locală a sprijinit proiectul prin eliberarea rapidă a autorizațiilor de construire. În final, președintele Consiliului Județean le-a solicitat partenerilor locali sprijin continuu. Colaborarea trebuie să continue pentru finalizarea completă a întregii investiții din zonă. Noul complex devine astfel o soluție reală pentru lipsa infrastructurii sportive moderne din municipiu. Baza va deservi cu prioritate copiii, juniorii și fotbalul de performanță din județul Sălaj.