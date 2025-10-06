Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Sălaj a organizat, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, o întâlnire festivă , cu peilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

La manifestarea organizată de către Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Sălaj, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, au participat atât oficialit ai județului Sălaj, cât și Preasfinția sa Benedict, Episcop al Sălajului.

Întâlnirea festivă a avut loc cu prilejul celebrării vârstnicilor, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

În cadrul festivității, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a transmis un mesaj de suflet, un mesa de apreciere pentru contribuția în viața comunității a celor sărbătoriți.

”Se vorbește adesea despre urmele pe care le lăsăm în viață, iar dumneavoastră, dragi seniori, ați adus, de-a lungul anilor, contribuții valoroase care au modelat și îmbogățit comunitatea sălăjeană. Realizările dumneavoastră merită recunoscute, însă cea mai prețioasă moștenire este înțelepciunea acumulată prin experiență, o înțelepciune de care societatea noastră are nevoie mai mult ca oricând. Avem cu toții responsabilitatea de a ne întreba ce putem face mai departe pentru orașul, pentru județul nostru. Și cred cu toată tăria că dumneavoastră, cu experiența și claritatea pe care o aduce viața, puteți sprijini generațiile tinere, puteți construi punți și împărtăși cunoștințele și valorile acumulate. Împreună, cu credință, voință și acțiuni concrete, putem contribui la o comunitate mai unită și la o viață mai frumoasă pentru toți. La mulți ani binecuvântați!”

Prezent la manifestare, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a rostit un cuvânt de binecuvântare și felicitare, subliniind importanța și valoarea persoanelor vârstnice în viața Bisericii și a societății.

La rândul său, Claudiu Cristian Bîrsan, prefectul județului Sălaj, a oferit distincții de onoare unor participanți, ca semn de respect și recunoaștere pentru contribuția lor la viața comunității.