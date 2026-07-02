Consiliul Județean Sălaj a finalizat implementarea unui proiect de anvergură, în valoare de peste 8,6 milioane de lei, destinat dotării unităților de învățământ preuniversitar și conexe. Prin această investiție finanțată integral prin PNRR, zeci de săli de clasă, laboratoare și cabinete din județ au primit mobilier modern și echipamente digitale de ultimă generație.

O transformare profundă pentru infrastructura școlară din județul nostru. Consiliul Județean Sălaj a încheiat oficial proiectul de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ. Valoarea totală a acestei investiții de excepție se ridică la suma exactă de 8.696.531 lei și 61 bani, fondurile fiind asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acest nou succes administrativ reconfirmă faptul că președintele Consiliului Județean Sălaj este unul dintre cei mai importanți promotori ai proiectelor cu finanțare europeană din regiune, prioritizând constant modernizarea instituțiilor publice prin fonduri nerambursabile.

Lista beneficiarilor este una extinsă și include instituții cheie pentru educația sălăjeană. Au primit dotări moderne Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța” din Zalău și cel din Șimleu Silvaniei. De asemenea, proiectul a ajuns direct în școlile din mediul rural, în comunele Băbeni, Bălan, Boghiș, Creaca, Dobrin, Lozna, Plopiș, Rus și Zalha.

Bilanțul final al proiectului arată o schimbare radicală a modului în care elevii vor învăța. Au fost dotate 10 laboratoare de informatică cu table interactive, calculatoare, laptopuri, sisteme audio și camere pentru videoconferință. În plus, 119 săli de clasă au fost complet echipate digital pentru activități moderne și hibrid, primind imprimante, scanere și ecrane inteligente. Confortul elevilor a fost și el asigurat, după ce 106 săli de clasă au primit mobilier nou-nouț și materiale didactice. Schimbările nu se opresc aici. Proiectul a inclus dotarea a 6 laboratoare multidisciplinare de științe, dar și a 19 cabinete școlare, printre care săli de sport și cabinete de asistență psihopedagogică, oferindu-le copiilor din Sălaj standarde europene de educație.