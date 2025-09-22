Consiliul Județean Sălaj a obținut o investiție europeană, de peste 24 milioane de lei, în cadrul unui proiect pentru siguranța traficului pe drumurile județene.

Siguranța traficului pe drumurile județene este o preocupare permanentă pentru Consiliul Județean Sălaj. Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a semnat cu ADR Nord-Vest, în cadrul programului Regio Nord-Vest, contractul de finanțare europeană pentru achiziționarea de echipamente moderne, destinate creșterii siguranței circulației pe drumurile județene. Proiectul este în valoare de aproximativ 24 milioane de lei, și prevede dotarea administrației județene cu 14 utilaje și echipamente performante și nepoluante, cu diverse accesorii, printre care: excavatoare multifuncționale electrice pe roti; măturătoare stradală compactă, cu plug de deszăpezire și sărăriță; încărcător telescopic electric; nacelă electrică; mașină electrică de marcaj rutier și un mini încărcător electric multifuncțional frontal cu lamă de zăpadă, tocător de vegetație și perie măturătoare.

De asemenea, tot în cadrul proiectului vor fi achiziționate utilaje multifuncționale pe biodiesel pentru spălarea străzilor, a indicatoarelor și a parapetelor, cosirea acostamentelor, deszăpezire și împrăștiere de material antiderapant.

Prin această investiție, Consiliul Județean Sălaj face un pas important pentru asigurarea unui trafic sigur și eficient, protejarea mediului, reducerea costurilor de operare și întreținere, precum și și creșterea calității infrastructurii rutiere.

Așadar, dacă pentru drumurile județene a fost găsită o soluție optima pentru întreținerea acestora și creșterea siguranței rutiere, transmitem un mesaj clar și ferm către municipalitate: domnilor edili, este cazul să reușiți implementarea unui sistem similar și în municipiul Zalău, unde străzile sunt ”curățate”, în continuare. Cu măturoaie și remorci, cu angajați ai Citadin (nu știm exact care din cele două) care încurcă traficul rutier și pun în pericol atât viața lor cât și siguranța participanților la trafic.

Practic, la Județ se poate. Poate faceți o vizită executivului Consiliului Județean Sălaj, să luați ”puțină lumină”.