Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, consideră că, având sprijinul potrivit, firmele din Sălaj pot aduce venituri mai mari, locuri de muncă stabile și recunoaștere pe piețele internaționale.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a participat la evenimentul dedicat promovării apelului 131.F – ”Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor”, organizat de ADR Nord-Vest.

În cadrul acestui program, firmele mici și mijlocii pot obține finanțări nerambursabile între 50.000 și 275.000 de euro pentru participarea la târguri internaționale, promovarea brandului pe piețe externe, extinderea rețelelor de distribuție, certificări, rebranding, strategii de export, inovație și multe altele.

În cadrul întâlnirii organizate de ADR Nord-Vest, antreprenorilor sălăjeni le-au fost prezentate informații importante, cum sunt:

Condițiile de eligibilitate pentru solicitant, proiect și cheltuieli;

Detaliile legate de ghid privind evaluarea tehnică și financiară;

Tipurile de activități de internaționalizare;

Beneficiile apartenenței la inițiativa „Crafted in Transylvania”.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, consideră că produsele și serviciile create în regiunea noastră pot însemna mai mult decât succes local. Cu sprijinul potrivit, ele pot aduce venituri mai mari, locuri de muncă stabile și recunoaștere pe piețele internaționale.