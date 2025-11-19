Proiectul „Dezvoltarea activității fotbalistice în județul Sălaj”a fost derulat de Asociația Județeană de Fotbal Sălaj. Acesta a beneficiat de un sprijin financiar de 200.000 lei, din partea Consiliului Județean Sălaj.

77 de echipe de copii și juniori din categoriile C, D și E, echipele de seniori din Liga a IV-a și Liga a V-a, precum și 60 de arbitri, au primit materiale și echipamente sportive în cadrul proiectului „Dezvoltarea activității fotbalistice în județul Sălaj”, derulat de Asociația Județeană de Fotbal Sălaj, cu sprijin financiar de 200.000 lei din partea Consiliului Județean Sălaj.

Alături de reprezentanții cluburilor din județ și cei ai Asociației Județeane de Fotbal Sălaj, la eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, și vicepreședintele Szilágyi Róbert-István.

„Mulțumesc AJF Sălaj pentru colaborare și tuturor celor implicați în fotbalul județean pentru efortul și dăruirea de care dați dovadă. Ne bucurăm că și în acest an putem fi alături de dumneavoastră și ne dorim ca pe viitor să găsim împreună modalități de a dezvolta și mai mult fotbalul din județul nostru”, a subliniat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Reamintim faptul că recent, Consiliul Județean Sălaj a aprobat un parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea realizării unui teren de fotbal cu suprafață sintetică, de dimensiuni normale, pe terenul preluat în 2022 de la Ministerul Apărării.

Este un proiect prin care, Consiliul Județean Sălaj, instituție condusă de Dinu Iancu-Sălăjanu, vine în sprijinul fotbalului din județ, cu atât mai mult cu cât la nivel de municipiu există un singur teren de fotbal de dimensiuni normale, acesta fiind Stadionul Municipal.