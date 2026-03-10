O dotare medicală nu este doar o listă de echipamente, ci o șansă în plus la viață. Proiectul de extindere și dotare a Ambulatoriului de specialitate de la Spitalul Județean de Urgență Zalău aduce schimbări majore în calitatea actului medical.

Recent, Consiliul Județean Sălaj a finalizat o investiție esențială prin PNRR, aducând în unitățile sanitare aparatură care, până de curând, părea inaccesibilă la nivel local.

Consiliul Județean Sălaj face un pas decisiv pentru modernizarea sistemului medical local, finalizând o achiziție majoră de echipamente vitale prin PNRR Sănătate. Piesa centrală a acestei investiții este un angiograf performant, care va permite realizarea intervențiilor cardiovasculare de înaltă precizie chiar la noi în județ.

Pe lângă tehnologia pentru cardiologie, dotările includ un fibrobronhoscop modern cu unitate de sterilizare, o unitate de criochirurgie și cinci paturi medicale de ultimă generație destinate Compartimentului Angiografie. Infrastructura este completată de mobilier nou și sisteme de radioprotecție, asigurând un act medical la standarde europene. Prin aceste eforturi, CJ Sălaj reduce necesitatea deplasării pacienților către alte centre universitare, salvând timp prețios și vieți.

Pentru Consiliul Județean Sălaj, sănătatea sălăjenilor rămâne prioritate zero, iar Investițiile masive în tehnologie salvează vieți.

-Diagnostic rapid și precis: Un angiograf nou-nouț pentru intervenții la inimă.

-Tehnologie modernă: Fibrobronhoscop și unitate de criochirurgie pentru tratamente complexe.

-Confort sporit: Paturi medicale moderne și mobilier nou pentru pacienți.

Nu mai vorbim despre viitor, ci despre un prezent în care medicina de înaltă performanță este accesibilă aici, acasă. Sănătatea nu așteaptă, iar Consiliul Județean Sălaj demonstrează că investiția în oameni este cea mai prețioasă.

Proiectul, cu o valoare totală de aproape 17 milioane de lei, va continua prin noi achiziții.

În perioada următoare, se vor dota cabinetele de endoscopie cu sistem videoendoscopie, videogastroscop și videocolonoscop, mașină de sterilizat tuburi adaptate sistemelor, precum și dulapuri speciale pentru depozitarea aparaturii.

Totodată, a fost extins corpul principal de spitalizare, creându-se spații moderne pentru un cabinet bronhoscopie, două cabinete de endoscopie digestivă (diagnostică și terapeutică), precum și o sală intervențională pentru angiografie.