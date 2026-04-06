O intervenție de urgență a salvatorilor a avut loc în comuna Dobrin, din județul Sălaj. Acoperișul unei clădiri aparținând primăriei a fost cuprins de flăcări. Momente de alertă maximă în localitatea Dobrin. Pompierii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj au dus o luptă contra cronometru pentru a limita un incendiu violent izbucnit la o clădire aflată în proprietatea primăriei, evitând astfel o catastrofă ce putea afecta întregul imobil și anexele din jur.

A fost o desfășurare masivă de forte, iar salvatorii au limitat efectele dezastrului.

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost recepționat la ora 20:32, moment în care echipaje din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei și ale Detașamentului Zalău au fost mobilizate imediat.

La fața locului au fost trimise nu mai puțin de cinci vehicule speciale: trei autospeciale de stingere cu apă și spumă; o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi și o autospecială de primă intervenție și comandă.

La sosirea pompierilor, flăcările se manifestau generalizat la nivelul acoperișului. Intervenția promptă a fost vitală, deoarece exista un risc iminent ca focul să se propage la restul clădirii și la anexele învecinate.

Conform reprezentanților ISU Sălaj, în urma incendiului a fost distrusă structura acoperișului pe o suprafață de aproximativ 120 mp. De asemenea, flăcările și fumul au afectat mai multe bunuri aflate în interiorul imobilului.

Din fericire, în ciuda pagubelor materiale considerabile, nu au fost înregistrate persoane rănite. Pompierii au reușit să lichideze incendiul înainte ca acesta să producă daune totale clădirii administrative.

Urmează ca specialiștii din cadrul ISU să stabilească, în urma cercetărilor, cauza probabilă de la care a izbucnit focul.