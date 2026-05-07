După o așteptare de 8 ani, CSM București revine în elita handbalului european, calificându-se în Final 4-ul Ligii Campionilor de la Budapesta. Deși performanța a declanșat un val de entuziasm în rândul fanilor, incertitudinea privind biletele a creat tensiuni. Conducerea clubului din Capitală a emis un comunicat oficial pentru a lămuri situația tichetelor destinate suporterilor români care vor să susțină „tigroaicele” în Ungaria.

Evenimentul care va strânge cele mai bune echipe ale Europei în MVM Dome din Budapesta este programat pentru weekend-ul 6-7 iunie. CSM București va înfrunta formația franceză Metz, sâmbătă, de la ora 16:00. În urma criticilor venite din partea fanilor, care au acuzat o lipsă de comunicare comparativ cu celelalte echipe calificate, clubul a explicat mecanismul de distribuire a celor 530 de bilete solicitate.

Reprezentanții CSM au ținut să precizeze că nu există nicio „disfuncționalitate a organizatorilor” și nici un tratament diferențiat. Conform comunicatului oficial: ,,În urma discuțiilor purtate ieri cu reprezentanții EHF, dorim să precizăm că procedura de alocare și distribuire a biletelor este una standard, aplicată în mod egal tuturor cluburilor calificate. În acest moment, procesul este încă în desfășurare, iar facturarea și distribuirea efectivă a biletelor nu au fost finalizate pentru niciun club.”

Oficialii campioanei României au mai adăugat că: ,,CSM București a confirmat deja necesarul de bilete, 530, iar în prezent se află în curs de validare integrarea acestora în sistemul de ticketing. După finalizarea acestui pas și parcurgerea etapelor administrative, biletele vor fi puse la dispoziție conform procedurii obișnuite.”

Clubul subliniază că întârzierea face parte din calendarul standard de operare și că suporterii vor primi informații suplimentare imediat ce platforma de achiziție va fi disponibilă. Așadar, fanii „tigroaicelor” trebuie să mai aibă puțină răbdare înainte de a-și asigura locul în tribunele de la Budapesta pentru marea confruntare cu Metz.

Cu biletele aproape confirmate și cu determinarea Tigroaicelor la cote maxime, drumul spre trofeul Ligii Campionilor pare pregătit pentru o invazie tricoloră la Budapesta!

Rămâne de văzut cât de repede se vor epuiza cele 530 de locuri rezervate românilor pentru cel mai important eveniment al handbalului european feminin.