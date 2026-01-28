Pacienții care au nevoie de consult oftalmologic pot beneficia de expertiza unor medici specialiști și de aparatură de ultimă generație, adrsându-se Clinicii Oftalmologice Vitreum, atât în Zalău cât și în alte orașe, cum sunt Simleu Silvaniei, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Bistrița sau Cluj.

Prevenția vederii devine acum accesibilă , deoarece poți beneficia de un control oftalmologic complet la Vitreum, decontat de Casa de Asigurări de Sănătate. Este extrem de important să depistăm timpuriu bolile grave ale ochiului, cum sunt cataracta, glaucomul, degenerescența maculară, sau alte afecțiuni. Tocmai din acest motiv Clinica Vitreum vine în întâmpinarea pacienților și oferă consultații medicale gratuite, în baza biletului de trimitere de la medical de familie.

Așadar, Clinica Vitreum vine în sprijinul pacienților prin facilitarea accesului la consultații oftalmologice de bază, complet gratuite, pe baza biletului de trimitere.În cadrul acestuia, intră o serie de servicii medicale de bază, importante și necesare fiecărui pacient.

Într-un sistem de sănătate unde programările prin Casa de Asigurări durează adesea luni de zile, Clinica Vitreum schimbă regulile jocului. Pacienții care au nevoie de un control oftalmologic pot beneficia acum de consultații decontate, pe baza biletului de trimitere, fără a fi nevoiți să aștepte perioade îndelungate.

Prin contractul cu Casele de Asigurări de Sănătate, Clinica Vitreum pune la dispoziția pacienților nu doar gratuitatea serviciului, ci și accesul la o echipă de specialiști de elită și tehnologie de ultimă generație. Și toate acestea fără a fi nevoie să efectuezi deplasări lungi, deoarece există posibilitatea efectuării consultului medical sau al operațiilor, chiar în orașul tău

Pentru a accesa serviciile gratuite ai nevoie de:biletul de trimitere de la medicul de familie (către specialitatea Oftalmologie), cardul de sănătate activ și actul de identitate. Pe lângă eliminarea barierelor financiare, clinica se concentrează pe o experiență fără stres pentru pacient. Fie că este vorba despre o simplă verificare a dioptriilor sau despre investigații complexe pentru cataractă ori glaucom, pacienții sunt încurajați să profite de această facilitate.