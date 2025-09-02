Line-up de colecție:

Bad Boys Blue – pregătește-te să dansezi pe ritmurile care au cucerit lumea! *You’re a Woman*, *Pretty Youg Girl*

ADMIRAL C4C – Energie pură, reggae și dancehall direct pe frecvența distracției

Tribute ELVIS PRESLEY by MC Vasile Barbos – Showman-ul care va ține vibe-ul la cote maxime.

DJ Christian Matthieu – Piesele tale preferate, mixate pentru o experiență de neuitat!

De ce să nu ratezi?

Imaginează-ți o seară în care muzica te transportă în cele mai frumoase momente ale vieții tale, într-un decor rafinat, alături de oameni care împărtășesc aceeași pasiune pentru anii de aur ai muzicii retro. Adaugă la asta energia artiștilor live, mixurile electrizante și surprizele pregătite special pentru tine – și ai rețeta unei nopți de vis!

Retro LOVE la After Eight – locul unde distracția devine legendă!

Ora eveniment: 19.30

Locatia: After Eight strada Samuel Brassai nr 12 Cluj Napoca.

Ce urmează? O explozie de hituri care ți-au marcat nopțile

Atmosferă vibrantă, unde trecutul și prezentul se împletesc perfect

O seara fără griji, plină de dans și emoții adevărate.

Pachetul VIP include: Întâlnire „Meet & Greet cu artiștii si acces backstage in timpul concertului.

Autograf și fotografii cu artistii internationali invitati.

Story cu artiștii internationali invitati.