O seară ca o mașină a timpului – direct spre energia nebună a anilor ‘90 și 2000!
Pe 5 Septembrie 2025, After Eight Cluj Napoca devine scena unde nostalgia prinde viață, ritmurile de altădată vibrează din nou, iar tu ești invitat să dansezi fără oprire sub cerul liber!
Line-up de colecție:
Bad Boys Blue – pregătește-te să dansezi pe ritmurile care au cucerit lumea! *You’re a Woman*, *Pretty Youg Girl*
ADMIRAL C4C – Energie pură, reggae și dancehall direct pe frecvența distracției
Tribute ELVIS PRESLEY by MC Vasile Barbos – Showman-ul care va ține vibe-ul la cote maxime.
DJ Christian Matthieu – Piesele tale preferate, mixate pentru o experiență de neuitat!
De ce să nu ratezi?
Imaginează-ți o seară în care muzica te transportă în cele mai frumoase momente ale vieții tale, într-un decor rafinat, alături de oameni care împărtășesc aceeași pasiune pentru anii de aur ai muzicii retro. Adaugă la asta energia artiștilor live, mixurile electrizante și surprizele pregătite special pentru tine – și ai rețeta unei nopți de vis!
Retro LOVE la After Eight – locul unde distracția devine legendă!
Ora eveniment: 19.30
Locatia: After Eight strada Samuel Brassai nr 12 Cluj Napoca.
Ce urmează?
- O explozie de hituri care ți-au marcat nopțile
- Atmosferă vibrantă, unde trecutul și prezentul se împletesc perfect
- O seara fără griji, plină de dans și emoții adevărate.
Pachetul VIP include:
- Întâlnire „Meet & Greet cu artiștii si acces backstage in timpul concertului.
- Autograf și fotografii cu artistii internationali invitati.
- Story cu artiștii internationali invitati.
Nume organizator L’Art Production
Rezervari masa contact 0793904002
