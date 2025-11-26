A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin este programată între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025. Olanda și Germania găzduiesc competiția de la care nu lipsește România și unde Norvegia pornește ca mare favorită.

Antrenorii Ovidiu Mihăilă și Iulia Curea au oferit declarații cu două zile înaintea debutului României la Campionatul Mondial de handbal feminin. Joi, 27 noiembrie, de la ora 19:00, elevele lui Ovidiu Mihăilă vor înfrunta Croația.

Ovidiu Mihăilă a preluat postul de selecționer cu mai puțin de două luni înaintea turneului final. A cooptat-o în staff și pe Iulia Curea, antrenoarea interimară de la CSM București. La plecarea spre Rotterdam, cei doi au arătat care sunt așteptările pe care le au la Campionatul Mondial.

„Eu pot vorbi de tot ceea ce am făcut împreună în această lună. În primul rând, am progresat la capitolul încredere și maturitate. Am văzut acest progres, sper ca de la zi la zi să fim mai responsabili. Toate aceste lucruri ne dau încrederea de a gestiona situații dificile sau plăcute din timpul jocului. Jucătoarele cu experiență și-au arătat maturitatea în competițiile europene din ultima perioadă, au avut evoluții foarte bune. Jucătoarele foarte tinere, implicate și ele în aceste competiții, au capacitatea de a face handbal la nivel bun. Dinamica lor a crescut mult, în special datorită jocurilor europene. Te obligă să fii la acest nivel! Eu cred că responsabilitatea contează foarte mult. Motivația va exista cu siguranță. Le cunosc, își doresc foarte mult. Echilibrul îți dă o liniște interioară. Toate aceste elemente fac parte din procesul de pregătire al jocurilor care vor urma”, a transmis Ovidiu Mihăilă pentru FRH. ,,Am găsit o atmosferă bună, am vorbit cu fiecare în parte, am avut discuții individuale și un feedback pozitiv. Starea lor mentală e foarte bună, sunt dornice să meargă la Mondial. Dacă vorbim strict de extreme, vreau să plecăm de la partea defensivă. E nevoie de multă activitate, lateralii noștri să aibă joc de picioare, să urmărească mingea și să plece anticipat pe contraatac. E nevoie în jocul modern de goluri ușor marcate. Apoi, pe pozițional, lucrăm foarte mult la intrarea în minge. E nevoie să intre în circulație și să fie pregătite să fie introduse în jocul echipei, a declarat Iulia Curea, antrenor secund naționala României.

România are un loc special în istoria Campionatului Mondial. Este singura națională care a participat la toate edițiile. O va face și de această dată, fiind repartizată în grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația.

Primele 3 clasate din fiecare grupă avansează în cele 4 grupe principale, împerecherile fiind A-B (principala I), C-D (principala II), E-F (principala III) și G-H (principala IV).

Partidele din grupele I și III se vor disputa în Westfalenhallen din Dortmund, celelalte în Rotterdam Ahoy.

Primele două naționale din fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală, tot cu Rotterdam și Dortmund gazde. Pentru semifinale și finale, toate echipele se vor muta în Olanda.