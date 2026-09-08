Consiliul Național al Audiovizualului a lansat o alegere publică directă pentru servicii de comunicare digitală și contracarare a dezinformării online, cu o valoare maximă de 185.000 de lei, fără TVA. Decizia vine ca o reacție fermă la incidentele grave generate de știrile false din mediul digital, scopul fiind ca instituția să poată interveni rapid și eficient în spațiul virtual.

Consiliul Național al Audiovizualului face un pas decisiv în lupta împotriva știrilor false care în spațiul virtual și lansează o procedură de siguranță publică directă. Instituția caută servicii specializate de comunicare digitală și contracarare a dezinformării online, valoarea maximă a contractului fiind stabilită la 185.000 de lei, fără TVA. Acest contract inițial se va întinde pe o durată de 4 luni, însă proiectul este gândit pe termen lung și urmează să fie continuat și în anul următor. Prin această măsură, CNA propune să reacționeze instituțional după mai zile întregi, ci să aibă posibilitatea de a manipula timp real.

Hotărârea radicală a instituției a fost impulsionată de un incident de violență extremă petrecut recent, în seara de 9 august 2026, în comuna Recea-Cristur din județul Cluj. În această noapte, cadrele medicale de pe o ambulanță trimisă să salveze un pacient au fost atacate cu bâte, topoare și pietre de localnici. Parbrizul autospecialei a fost spart, iar șoferul a suferit sau rană gravă la ochi, având nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Ulterior, 7 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii au stabilit că atacatorii au fost manipulați de o narațiune falsă distribuită masiv în mediul online despre așa-numita „ambulanță neagră” care ar răpi copii. Deși CNA a cerut atunci platformei TikTok eliminarea imediată a clipurilor false, instituția trece acum la o nouă etapă: o campanie amplă de prevenție.

Noua strategie digitală a CNA se bazează pe 5 obiective principale. În primul rând, se urmărește informarea publicului cu privire la riscurile dezinformării și educarea utilizatorilor pentru a recunoaște manipulările pe rețelele sociale. Al doilea obiectiv este combaterea mesajelor false sau tendințele îndreptate chiar împotriva CNA. De asemenea, campania vizează consolidarea încrederii publice în instituție, creșterea vizibilității în rândul tinerilor și introducerea unui sistem de comunicare reactiv pentru episoadele acute de dezinformare.

Campania va aborda direct și întrebările dure sau contestate din spațiul public. Instituția propune să explice clar dacă face cenzură, dacă închide conturi sau dacă are puterea de a opri un material de difuzare. În prezent, CNA recunoaște deschis că nu deține infrastructura tehnică și nici resursele umane necesare pentru a produce conținut video și grafic de înaltă calitate cu o frecvență zilnică. Externalizarea acestor servicii va permite distribuirea unor mesaje clare, rapide și țintite exact către comunități expuse la manipulare.

📷Sursa foto: Facebook – CNA – Consiliul Național al Audiovizualului