În prezența secretarului de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii- Irinel Ionel Scrioșteanu, șeful Direcției de Implementare Proiecte al CNAIR, dl. Cerneștean Mihai Felician, a semnat recepția lucrărilor la Varianta Ocolitoare a municipiului Zalău- etapa a doua.

La sediul Instituției Prefectului județului Sălaj a avut loc, în vederea finalizării procedurilor legale de către CNAIR , întâlnirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Varianta de ocolire a municipiului Zalău, între DN 1F km 79+625 – DJ 191 C.

Șeful Direcției de Implementare Proiecte al CNAIR, dl. Cerneștean Mihai Felician, a transmis că variant ocolitoare a municipiului Zalău beneficiază de tot cadrul legal, juridic și tehnic pentru a fi data în folosință.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioșteanu, a subliniat importanța acestei investiții pentru infrastructura rutieră a României.

Valoarea investiției recepționate la Zalău este de aproximativ 180 milioane de lei și a fost finanțată, în mare parte, prin POIM 2014-2020.