O schimbare majoră se pregătește în sistemul medical din România, menită să elimine listele lungi de așteptare pentru pacienți. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a anunțat că instituția finalizează un proiect de lege prin care plafoanele lunare de bani pentru laboratoarele de analize vor fi eliminate definitiv. Noua reglementare ar putea fi gata până la sfârșitul acestei veri.

O veste excelentă pentru milioane de asigurați care s-au izbit cel puțin o dată de refuzul laboratoarelor medicale pe motiv că s-au terminat fondurile de la stat. Conducerea centrală a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a decis să atace direct cea mai mare problemă raportată de pacienți. Președintele instituției, Horațiu Moldovan, a anunțat oficial că se lucrează intens la un proiect de lege revoluționar, care prevede eliminarea definitivă a plafoanelor financiare pentru laboratoarele de analize aflate în contract cu statul. Șeful instituției a catalogat această măsură drept o urgență absolută, recunoscând că epuizarea rapidă a fondurilor în primele zile ale lunii reprezintă principala sursă de nemulțumire și frustrare în rândul populației.

Înainte de a propune această soluție radicală, experții au analizat mai multe variante de lucru. S-a luat în calcul inclusiv obligarea laboratoarelor de a raporta în mod zilnic și transparent fondurile rămase disponibile din plafon. Totuși, după o analiză amănunțită, oficialii au ajuns la concluzia că o astfel de măsură este aproape imposibil de aplicat în mod eficient în realitate. Aceasta deoarece costul unui set complet de investigații diferă masiv de la un pacient la altul, variind de la câteva zeci de lei la câteva sute de lei, fapt care dă peste cap orice estimare matematică zilnică a banilor rămași în conturi.

Soluția optimă identificată de specialiști este eliminarea completă a barierelor financiare lunare, după un model de succes care funcționează deja de mulți ani în România în cazul farmaciilor. Președintele instituției este convins că această abordare de succes poate fi replicată fără probleme și în zona laboratoarelor de analize medicale. Planul nu este nou, el fiind înaintat Ministerului Sănătății în urmă cu aproximativ 6 luni, însă la acel moment nu a primit sprijinul necesar. Reprezentanții ministerului și-au exprimat atunci rezervele, invocând riscul major al unei creșteri explozive și necontrolate a cheltuielilor bugetare pentru investigațiile paraclinice. Horațiu Moldovan consideră însă că acest argument este unul discutabil, deoarece consumul de bani poate fi ținut sub control strict prin reguli mult mai clare și riguroase de prescriere a analizelor de către medicii trimițători.

Pentru a debloca situația și a crea un cadru legal imbatabil, în urmă cu aproximativ 3 luni a fost înființat un grup special de lucru. Din acest organism fac parte reprezentanți ai caselor județene de asigurări, medici specialiști în medicină de laborator, furnizori privați de servicii medicale, dar și asociații care luptă pentru drepturile pacienților.

Obiectivul principal al specialiștilor este ca până la sfârșitul lunii septembrie să finalizeze o analiză comparativă privind modul în care sunt decontate aceste servicii în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Pe baza celor mai bune practici europene, grupul va definitiva propunerea legislativă adaptată perfect la realitățile din țara noastră. Ținta asumată de conducere este ca proiectul de lege să fie finalizat până la sfârșitul acestei veri, pentru a fi trimis de urgență pe circuitul de adoptare.