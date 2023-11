Secretarul general al PNL, Nicolae Lucian Bode, a transmis că pentru liberali nu a fost și nu va fi ușor să facă parte din actuala coaliție de guvernare. Coaliția cu PSD nu este bazată pe simpatii politice, este pur pragmatic.

Secretarul general al PNL, Nicolae Lucian Bode, a transmis că PNL rămâne cel mai important partid de dreapta, având ca obiectiv câștigarea tuturor rundelor de alegeri din 2024. Coaliția de guvernare nu este bazată pe simpatii politice, este pur pragmatic, iar pentru liberali nu a fost și nu va fi ușor să facă parte din actuala coaliție de guvernare.

”La nivel național suntem parte a unei coaliții care a ținut România pe linia de plutire în toți acești ani extrem de grei. Am reușit să ținem țara stabilă și, deși am fost sub presiunea vremurilor și a contextelor regionale complicate, am reușit să construim, să facem investiții și să dezvoltăm România în ciuda tuturor crizelor suprapuse, în cei trei ani și jumătate liberali, cu prim-ministru liberal, având parte de o criză sanitară, pandemică, de o criză energetică, de o criză economică și acum de o criză de securitate la frontierele României(…) Nu a fost ușor și nici nu va fi ușor să stăm în această coaliție, dar trebuie să ținem cont că traversăm vremuri complicate, în care românii vor să trăiască în liniște și să aibă parte de un trai decent, să știe că este cineva responsabil la conducerea țării. Românii nu vor nici circul AUR, nici circul USR, nu vor scandal, nu vor ură și dezbinare în societate, vor responsabilitate și un plan de viitor concret din partea noastră (…) Noi, liberalii, suntem cel mai mare partid de dreapta și vom rămâne așa și după alegeri, indiferent cât se chinuie unii să zică că fac un așa-zis pol de dreapta. Când în formula aceea pui un partid progresist, de aventurieri politici, la pachet cu două formațiuni de buzunar, poți spune cel mult că faci un vehicul de salvare al unor lideri care rămân fără un loc de muncă, dar în niciun caz o construcție politică serioasă” a transmis Nicolae Lucian Bode la ședința Comitetului de Coordonare Local Extraordinar al PNL Câmpulung.

În opinia secretarului general al PNL, Nicolae Lucian Bode, partidul trebuie să câștige în 2024 toate rândurile de alegeri. ”Tot ceea ce facem acum trebuie să plece de la premisa că PNL trebuie să câștige toate rândurile de alegeri și să dea președintele României în anul 2024. Este un obiectiv ambițios, însă PNL are toate atuurile de a realiza acest lucru. Deăinde de noi cum ne organizăm și cum ne prezentăm în fața electoratului. Alegerile din 2024 nu vor fi doar o probă a maturității politice, ci mai ales un test de organizare și coeziune. Pentru PNL, obiectivul de a câștiga alegerile este complet justificat și legitim. Vă îndemn să ieșiți la luptă, la toate nivelurile, să vă faceți auziți mai clar și mai răspicat și să impuneți punctul de vedere în ochii electoratului. Va urma o perioadă care ne va pune la încercare reziliența politică și ne va testa convingerile fiecăruia este ceva așteptat în preajma unei perioade electorale, însă riscurile unui decont electoral nefast de mai târziu, poate fi prevenit încă de acum, printr-o organizare internă eficientă și printr-o ofertă politică serioasă, cu un program politic și candidați serioși, alături de menținerea unității partidului”, a transmis Nicolae Lucian Bode