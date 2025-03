Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că pentru a exista în continuare această coaliţie de guvernare trebuie ca cel care este candidatul acesteia la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, să câştige cursa pentru Palatul Cotroceni. El a adăugat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci coaliţia nu are cum să meargă mai departe. Kelemen Hunor a precizat că, indiferent cine va câştiga, în afara lui Antonescu, va încerca să formeze o altă majoritate.

„În principiu, da, fiindcă aşa se întâmplă de obicei, că cel care câştigă alegerile, cu toate că au pierdut faţă de 2020 alegerile, dar au cele mai multe mandate, trebuie să aibă posibilitatea de a forma majoritate. Dacă nu reuşeşte, sigur, mergi mai departe. Există excepţii, multe excepţii peste tot în lume unde partidul cel mai mic sau unul care e la mijloc dă primul-ministru. Dar regula este cel care are cele mai multe mandate să dea primul ministru”, a afirmat Kelemen Hunor.

El a precizat că este necesar ca Antonescu să câştige alegerile prezidenţiale pentru ca această coaliţie să mai existe.

„Ca să existe în continuare această coaliţie, trebuie să câştige Antonescu. Dacă nu câştigă Antonescu, această coaliţie nu are cum să meargă mai departe. Trebuie să fim conştienţi cu toţii de acest lucru. Degeaba vorbim sau spunem poveşti, dar că această majoritate cu 3.000 de primari, cu majoritate parlamentară, la cinci luni după alegerile parlamentare nu are capacitatea de a câştiga alegerile prezidenţiale, înseamnă că nu are suport în societate. Şi din punct de vedere moral, va fi o presiune uriaşă”, a explicat liderul UDMR.