Banii europeni pentru elevi, sub lupa procurorilor de la Luxemburg. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a confirmat oficial: Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a început o anchetă de proporții privind achiziția microbuzelor electrice școlare. Sesizarea a plecat chiar de la minister, după ce s-a descoperit că unele județe au plătit pe un singur microbuz sume de aproape trei ori mai mari decât altele.

Investigația oficială condusă de Laura Codruța Kovesi a început. Parchetul European analizează acum suspiciunile de fraudă sesizate de ministrul Dragoș Pîslaru. Anchetatorii verifică de ce același tip de microbuz electric, de 16 plus 1 locuri, a fost cumpărat cu prețuri care sfidează logica pieței.

Cifrele sunt șocante. În județul Sălaj, autoritățile au reușit să achiziționeze un microbuz electric la un preț de aproximativ 118.000 euo. În oglindă, alte județe, precum Oltul, au decontat sume ce au ajuns la 262.000 de euro per unitate. Vorbim despre o diferență de peste 140.000 de euro pentru exact aceleași specificații tehnice.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a subliniat încă de la finalizarea achiziției celor 51 de microbuze că instituția sa a urmărit obținerea „prețului corect”. „Este foarte important să vedem că am fost în stare împreună să aducem aceste microbuze către beneficiari”, declara acesta la momentul predării cheilor, mulțumind echipei pentru reușita acestui proiect.

Aceste diferențe uriașe au fost motorul sesizării către Parchetul European. Dragoș Pîslaru a explicat că variațiile de preț, între minimul de 99.000 euro și maximul de 263.000 euro identificat la nivel național, nu au nicio justificare tehnică.

În timp ce în Sălaj elevii beneficiază deja de transport verde cumpărat la un preț competitiv, în restul țării, oficialii care au semnat contractele „de lux” vor trebui să dea explicații în fața procurorilor europeni. Dacă se va dovedi că legea a fost încălcată, România riscă nu doar sancțiuni penale, ci și blocarea fondurilor din PNRR.

Exemplul Sălajului demonstrează că banii europeni pot fi gestionați cu rigoare, însă rămâne de văzut dacă „prețul corect” de la poalele Meseșului va deveni unitatea de măsură pentru pedepsele ce ar putea urma în județele unde s-a plătit triplu.