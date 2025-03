Seria proiectelor Erasmus+ continuă la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei. Și în acest an școlar, există două astfel de proiecte cu finanțare europeană aflate în derulare.

Unul, proiectul de mobilități cu ID 2024-1-RO01-KA121-SCH-000204871, este în cadrul unei mai vechi acreditări Erasmus+ (acreditare acordată pentru cinci ani, iar acesta este al treilea an al desfășurării) și presupune mobilități internaționale pentru elevi și cadre didactice. Anul acesta, ca și anul trecut, echipa de proiect și-a orientat interesul către mobilități ale elevilor. Astfel, în intervalul 5-9 mai 2025, două grupuri de elevi vor participa la mobilități de grup ale elevilor, petrecând câteva zile într-o școală din țări U.E – Cipru, respectiv Grecia.

Apelul destinat elevilor de clasa a IX-a și a X-a de la profilul Real vizează plasarea unui grup de 16 elevi, timp de o săptămână, într-o școală parteneră a colegiului nostru, Gimnaziul din Mytilini, capitala insulei grecești Lesvos, unde vor participa la activități didactice împreună cu omologii lor greci, activități deseori croite pe specificul unui grup mixt, multinațional, dar cu păstrarea specificului școlii.

Apelul realizat pentru elevii de același nivel de vârstă, de la profilul Umanist și de la Economic, vizează obiective de învățare diferite, tot țintite către dezvoltarea de competențe la discipline de bacalaureat, cum este și cazul celor de la profil Real, dar cu plasarea grupului unui număr de 21 de elevi într-o altă unitate de învățământ, de data aceasta în orașul Paphos din insula Cipru.

Scopul acestor mobilități, pe lângă dezvoltarea de competențe în domeniile care fac obiectul examenului național, este și observarea unui alt sistem educațional dintr-o țară U.E., exersarea și îmbunătățirea competențelor lingvistice în limba engleză, extinderea orizontului cultural, contactul cu o altă lume, altă civilizație. Elevii vor fi însoțiți de 2-3 cadre didactice, în funcție de dimensiunea grupului.

Cel de al 2-lea proiect Erasmus+, ID proiect 2024-1-RO01-KA220-SCH-000251871, implementat în unitatea noastră, este unul nou, debutat în luna decembrie a anului 2024, este unul de anvergură prin numărul mare de școli partenere (nouă) și prin intervalul temporal în care se va desfășura. Durata sa este de trei ani, este un proiect de de cooperare, implementat în cadrul acțiunilor-cheie KA220, finanțat cu 250.000 de euro. Coordonatorul este Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”, iar cele nouă școli partenere sunt din Grecia (două – din Salonic, respectiv Mytilini, insula Lesvos), din Lituania, Polonia, Portugalia, Germania, Malta și Turcia.

Activitățile proiectului sunt variate, acoperă mai multe domenii (chimie, biologie, geografie, ecologie, protecția mediului, fotografiere), menite să implice și elevi atât în mobilitățile internaționale, cât și în munca de teren. Elementul central al proiectului este studiul apei și a influenței acesteia asupra modelării peisajelor: naturale, arboricole, respectiv urbane. Activitățile proiectului vor debuta, în primul an, cu un set de acțiuni care vizează dezvoltarea de competențe în domeniul chimiei prin implicarea unui grup de cadre didactice și a unui număr total de 720 de elevi (80 de elevi/ fiecare țară parteneră) în activități didactice aferente chimiei analitice instrumentale. Prima întâlnire de lucru a avut deja loc în luna februarie a acestui an, cu prezența tuturor partenerilor la școala-gazdă din Erlangen, Germania. Întâlnirea a vizat tocmai crearea unui nucleu-resursă în fiecare școală parteneră, cu cunoștințe în domeniul chimiei analitice, pentru a putea ulterior demultiplica experiența cu colegii de la școală participanți în cadrul acțiunilor locale ale proiectului. Anul întâi de proiect vizează, pe lângă studiul calității apei, și modul în care aceasta modelează peisajele naturale, știut fiind că apa are o influență covârșitoare asupra formării reliefului. Aceste acțiuni de studiu vor fi împletite cu activități de dezvoltare a competențelor fotografice, în rândul unui alt nucleu-resursă din fiecare școală parteneră, pentru a putea surprinde pe senzorul fotografic frumusețea peisajelor din zona fiecărui partener în vederea editării unui album în care partenerii să ilustreze prin diferite exemple influența apei asupra modelării peisajelor și frumusețea regiunii în care se găsește fiecare partener. Dezvoltarea competențelor vizate, pentru grupurile-cheie implicate în proiect, vor viza 3 întâlniri internaționale la care vor participa, din partea fiecărui partener, grupuri mixte alcătuite din 3 elevi și 3 cadre didactice.

Anul al doilea de proiect îi va găsi pe participanți focalizați pe studiul botanicii, știut fiind că arborii și arbuștii participă la alcătuirea diferitelor peisaje naturale. Studiul diferitelor specii arboricole și arbustifere le va permite echipelor de proiect să alcătuiască un miniatlas botanic, urmărindu-se astfel nu numai dezvoltarea de competențe în domeniul biologiei, ci și dezvoltarea de atitudini sănătoase pentru protecția mediului, respectiv dezvoltarea simțului artistic, prin natura fotografiilor cu care se vor imortaliza diferite specii arboricole la fiecare dintre partenerii implicați în proiect. Ca și în cazul anului întâi, acțiunile specifice anului al doilea vor implica 3 reuniuni internaționale la diferiți parteneri, la care vor participa câte 3 cadre didactice și câte 3 elevi.

Anul al treilea de proiect va fi cel în care grupurile implicate în acțiunile acestuia vor analiza modul în care prezența apei influențează așezările omenești și dă formă localităților pe care le traversează. Competențele fotografice și simțul artistic ale grupului de elevi și cadre didactice implicate în aceste acțiuni vor duce la crearea unui al treilea auxiliar pedagogic, de folosit la orele de geografie, geologie sau educație civică sub forma unui album care surprinde peisaje urbane, provenite din localitățile unde funcționează cei 9 parteneri, îmbogățind astfel atât paleta de produse finale ale proiectului, cât și instrumentele didactice pe care le are la îndemână colegiul nostru pentru desfășurarea activităților didactice.

Autor,

Prof. dr. Mircea Brăban