Reprezentativa României a fost învinsă de Columbia într-un meci de pregătire pentru Campionatul European din vară, cu scorul de 2-3. Partida s-a disputat la Madrid, pe „Metropolitano”, și a reprezentat un test foarte util pentru elevii lui Edward Iordănescu.

Columbia a început excelent partida amicală cu România de pe stadionul lui Atletico Madrid. Luis Diaz și Mojica au combinat perfect. Cel din urmă a centrat pentru Cordoba în careu, care a înscris primul gol la naționala Columbiei cu o lovitură de cap.

Naționala lui Nestor Lorenzo a lovit pentru a doua oară în minutul 35 pe fondul dominării jocului. Arias a profitat de greșelile din apărarea „tricoloră” și a rămas singur cu Horațiu Moldovan. Arias a înscris pentru 2-0.

Cea mai în formă națională a lumii a înscris pentru scor de neprezentare în minutul 79. Intrat în locul lui Cordoba, tânărul Yaser Asprilla l-a învins pe Horațiu Moldovan cu un șut din interiorul careului.

Finalul de meci le-a aparținut „tricolorilor”. Ianis Hagi a recuperat mingea de la Rios și a înscris cu o execuție din interiorul careului. La ultima fază, Florin Tănase a înscris cu un șut din întoarcere din interiorul careului.

„Un test foarte, foarte util, cel mai important pe care echipa națională îl are sub comanda mea. Când mi s-a propus această confruntare, am acceptat-o imediat. Știam ce urma să întâlnim, o forță mondială, echipă completă, cu tehnică individuală foarte bună, forță, viteză, cultură tactică, pentru că mulți fotbaliști joacă în Europa, vorbim despre o echipă completă. Nu întâmplător au bătut Germania, Spania, Brazilia. Pentru noi a fost un test util, de maturitate. Le-am cerut băieților să jucăm dezinvolt, să învățăm din astfel de momente. Am schimbat foarte mult, am dat minute, am vrut să vedem mai mulți jucători, am experimentat anumite lucruri. Mă bucur că echipa nu a cedat, ca de fiecare dată nu renunță, dă tot ce are mai bun, indiferent de moment”, a transmis Iordănescu după meci.

Per ansamblu, selecționerul se declară mulțumit de atitudinea elevilor lui, în ciuda rezultatului final. Totuși, el a enumerat câteva aspecte unde simte că există loc pentru progres:

„Ar trebui să avem mai mult curaj, mai multă încredere în prima repriză, dacă aveam mai multă încredere în prima repriză… Când primești gol atât de rapid, în minutul 5 sau cât a fost, te scutură un pic emoțional. În prima repriză am făcut greșeli de circulație, îmi doresc mai multă claritate, siguranță și responsabilitate la pase. Ar trebui să ținem mai mult de minge. Dar echipa a încercat, a alergat, am încercat. Am avut situații din care puteam crea ocazii. Repriza a doua a fost altceva, jucătorii de pe bancă au intrat cu încredere, au impactat jocul, am marcat și am mai avut ocazii de a marca. Eu apelez mereu la statistică. Noi am trimis de 4 ori pe spațiul porții, Brazilia, Germania și Spania de maximum 3 ori. Nu e o întâmplare. Un test util, nu sunt mulțumit de rezultat, dar sunt mulțumit de efort, de importanța testului și de faptul că echipa arată că tot timpul dă ce are mai bun, indiferent de adversar”.

Selecționerul a făcut din nou un apel la jucătorii lui, să facă tot posibilul pentru a se impune la echipele de club.