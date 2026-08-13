Conducerea Serviciului Administrare Baze Sportive din cadrul Primăriei Zalău pune la punct ultimele detalii logistice pentru noul sezon competițional. Autoritățile locale anunță că au primit deja primele solicitări de la agenți economici dornici să vândă produse pe stadion și la Sala Sporturilor.

Pregătirile logistice pentru noul sezon competițional din Sălaj implică nu doar măsuri stricte de securitate, ci și o organizare atentă a serviciilor oferite publicului în arene. Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj a organizat o conferință de presă complexă dedicată sezonului 2026-2027. La întâlnire au participat inspectorul-șef al jandarmilor, colonelul Vasile-Adrian Cigăran, șeful poliției sălăjene, chestorul Marius-Anton Stupar, dar și reprezentanții administrației locale. Un punct de interes major pentru fani și pentru bugetul local îl reprezintă administrarea spațiilor comerciale din incinta bazelor sportive. Spectatorii sunt extrem de interesați de facilitățile și produsele pe care le pot achiziționa la meciuri, aspect care poate genera venituri importante la bugetul municipiului.

În acest context, Radu-Călin Rus, șeful Serviciului Administrare Baze Sportive din cadrul Municipiului Zalău, a clarificat stadiul procedurilor logistice și de atribuire a acestor spații comerciale. Autoritățile locale fac eforturi mari pentru ca toate circuitele să fie funcționale încă de la primele etape din campionat.

Situația actuală arată că interesul mediului de afaceri există, însă procedurile sunt în plină desfășurare. Pentru primul meci programat pe Stadionul Municipal Zalău, un agent economic a depus deja o solicitare oficială pentru comercializarea de produse. Totuși, această primă cerere nu include și vânzarea de băuturi alcoolice, o facilitate permisă recent prin noile modificări aduse de Legea 154/2026. Din acest motiv, administrația locală și factorii de decizie au convenit să accelereze demersurile pentru a pune la punct toate detaliile tehnice până la startul oficial al campionatului. Situația este similară și la Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”, unde primul meci oficial se va disputa în data de 30.08.2026. Și pentru această locație a fost înregistrat un solicitant. În momentul de față, municipalitatea gestionează 2 ofertanți și lucrează contra cronometru pentru ca experiența spectatorilor din Zalău să fie completă, sigură și la standarde moderne.