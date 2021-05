SWS, filatura din Simleu Silvaniei este unul dintre cei mai importanti angajatori din bazinul Simleului, numarul angajatilor apropiindu-se de 300.

În prezent, SWS angajează peste 20 de Operatori Productie. Ca beneficii pe langa partea salariala, se mentioneaza tichete de masa, tichete cadou, bonusuri de performanta, transport gratuit, sporuri conform legislatiei, instruire la locul de munca.

Angajatii lucreaza 8 ore in 3 schimburi, asigurand fluxul productiei pe masinile de filare.

“2020 a însemnat multe decizii dificile pe care organizatia noastra a fost nevoita sa si le asume. Am început sa resimtim tot mai mult efectele scaderii economiei mondiale pe fondul creat de Covid-19. Am fost nevoiti sa ne reorganizam intern si sa fim mai flexibili si solidari. Am apreciat intelegerea primita de la colegii nostri care au acceptat schimbarile privind organizarea muncii, fara a fi afectata calitatea acesteia.

2021 va fi o provocare pentru noi, avand in vedere contextul actual. Un obiectiv principal va fi sa putem raspunde cu promptitudine solicitarilor din partea clientilor nostri.

Daca la inceputul anului dezvoltam strategii sa reusim sa pastram toti angajatii pe care ii avem, in prezent avem planuri de a angaja pentru a putea sa raspundem solictarilor in crestere ale clientilor, fapt care nu poate decat sa ne bucure. Asa ne putem da seama ca incepem sa mergem pe un trend ascendent in toata incertitudinea creata de Covid – 19.

Preocuparea de a crea un mediu de lucru cat mai sigur, stabil, prietenos si de a incerca sa fim cat mai aproape de colegii nostri, ramane una dintre cele mai importante responsabilitati ale noastre.

Vom continua proiectele incepute in anii anteriori cu privire la cresterea eficientei în productie, precum si proiecte de inovatie de la nivelul intregului grup.” – a declarat managerul general, Robert Kaminszky.

Silvania Worsted Spinnng face parte din grupul Sǖdwolle, lider mondial in productia de fire de lana pipetanata. Firul produs aici ajunge pe cele mai mari piete de desfacere din intreaga lume si se regaseste in produsele create in marile case de moda de pe mapamond.