CEV a anunţat , conform informațiilor postate de FR Volei, componenţa grupelor Golden League, în care vor evolua şi naționalele masculine şi feminină ale României.

Semifinalistă a ediției trecute a Golden League, naționala feminină a României și-a aflat adversarele din ediția 2023 a competiției. Conform anunțului Federației Europene de Volei, echipa noastră va face parte din grupa B, alături de Cehia și Slovacia.

Celelalte două grupe au următoarea componență: Grupa A: Belgia, Bosnia & Herțegovina, Suedia, iar Grupa C: Franța, Ucraina, Ungaria

Câștigătoarele seriilor se vor califica la turneul Final Four, care deocamdată nu are o gazdă desemnată. Dar aceasta trebuie aleasă dintre echipele participante la competiție. Dacă viitoarea gazdă se va număra printre câștigătoarele de grupă, atunci la turneul final va merge și echipa cu cea mai bună linie de clasament dintre ocupantele locurilor secunde. Meciurile din grupele Golden League vor avea loc în intervalul 27 mai – 18 iunie 2023. Turneul Final Four e programat în zilele de 24 și 25 iunie 2023.

Câștigătoare a Silver League în acest an, naționala masculină de volei a României și-a aflat adversarele din ediția 2023 a Golden League. România va face parte din Grupa A, alături de Turcia, Portugalia și Danemarca. Cu primele două echipe tricolorii se vor întâlni și la turneul final al Campionatului European de anul viitor.

Celelalte două grupe au următoarea componență: Grupa B: Ucraina, Belgia, Croația, Macedonia de Nord, iar Grupa C: Finlanda, Cehia, Slovacia, Estonia

Meciurile din grupele Golden League vor avea loc în intervalul 27 mai – 18 iunie 2023. Se vor juca partide tur-retur, câștigătoarea grupei urmând să se califice la turneul Final Four care va avea loc în zilele de 24 și 25 iunie, în Croația. Dacă naționala croată își va câștiga grupa din care face parte, atunci la Final Four va merge cea mai bună formație dintre ocupantele locurilor secunde din cele trei grupe. Echipele de pe ultimul loc în fiecare grupă vor retrograda în Silver League.

Ediţia trecută a Golden League a fost câştigată de Franţa la feminin şi Cehia la masculin.