Dimineața, motorul pornește greu, schimbătorul pare mai aspru, iar primul gând se duce la baterie. Uneori, problema începe însă cu uleiul ales pentru temperaturile de afară. Când cauți păreri despre ulei de motocicletă la pornire rece, găsești răspunsuri opuse: unii aleg un grad mai subțire, alții jură pe un ulei mai vâscos. Ambele tabere pot avea dreptate, dar numai pentru anumite motoare și anumite condiții.

Recomandările generale omit adesea partea care contează cel mai mult: uleiul din multe motociclete lucrează pentru motor, cutie și ambreiaj în același timp. De aceea, o cifră potrivită pentru frig nu compensează o normă greșită, iar un ulei scump nu repară o alegere făcută fără manual.

Mai jos găsești criteriile care leagă vâscozitatea uleiului moto pentru iarnă de pornirea rece, temperaturile de lucru și greșelile de la schimbul de ulei.

Primele secunde de funcționare: momentul critic pentru uzura motorului

În primele secunde după pornire, uleiul trebuie să ajungă repede la piesele mobile. La rece, orice ulei curge mai greu decât după ce motorul ajunge la temperatura de lucru. Prima parte a marcajului SAE, cea dinaintea literei W, descrie comportamentul la temperaturi joase; a doua indică vâscozitatea păstrată când uleiul este fierbinte. Un 10W-40 și un 20W-50 nu vor avea aceeași reacție într-o dimineață rece, chiar dacă al doilea număr pare mai important la prima vedere.

Motocicleta are și o particularitate pe care comparațiile cu mașinile o trec repede cu vederea. În multe motoare în patru timpi, aceeași baie de ulei deservește motorul, transmisia și ambreiajul umed.

Înainte să legi orice zgomot de uleiul rece, verifică patru lucruri simple:

gradul SAE cerut pentru temperatura din zona ta;

norma JASO indicată în manual, mai ales la ambreiaj umed;

nivelul măsurat după procedura producătorului, nu doar după cantitatea turnată;

intervalul de schimb, raportat la felul în care folosești motocicleta.

Un motor folosit pentru drumuri scurte trece prin multe porniri fără să stea mult la temperatura normală. Un motor condus în turații ridicate are altă sarcină. De aceea, ulei moto și probleme de temperatură sunt legate, dar nu printr-o regulă universală. Un grad mai subțire poate ajuta la rece și poate fi nepotrivit dacă manualul cere altceva. Pare banal. Tocmai aici apar multe alegeri făcute la întâmplare.

Iarna, vâscozitatea nu se alege după instinct

Litera W nu înseamnă „greutate”, ci face parte din clasificarea pentru comportamentul la frig. Cu cât primul număr este mai mic, cu atât uleiul tinde să curgă mai ușor la pornire, în limitele testelor pentru acel grad. Numărul al doilea descrie comportamentul la cald. Un 5W-40 poate curge mai ușor la rece decât un 10W-40, dar asta nu îl face automat potrivit pentru orice motocicletă.

Manualul are prioritate, chiar dacă un forum sau un videoclip recomandă altceva. Dacă producătorul acceptă mai multe grade, alegerea poate ține de temperaturile întâlnite și de ritmul de mers. Dacă indică un singur grad, schimbarea lui doar pentru că iarna pare rece nu este o idee bună. Părerea corectă despre vâscozitate ulei moto iarnă începe cu tabelul din manual, nu cu o comparație între două bidoane.

De exemplu: o motocicletă de 500 cmc stă peste noapte la -5 °C și parcurge 12 km până la serviciu. Dacă manualul acceptă 5W-40 și 10W-40, primul grad poate fi mai potrivit pentru porniri reci. Dacă manualul cere doar 10W-40, rămâi la acea indicație și lasă motorul să meargă liniștit înainte de solicitare. La un schimb de aproximativ 2,5 litri și un filtru, un buget de 220 lei poate fi mai ușor de controlat decât o reparație pornită de la o improvizație.

Un comentariu lăsat la un material despre diferența dintre uleiul moto și uleiul de motor pentru mașină descrie o situație foarte practică: când gradul recomandat nu era disponibil, autorul a preferat ulei proaspăt, cu vâscozitatea corectă, în loc să păstreze uleiul vechi până la apariția produsului dorit. Experiența nu înlocuiește manualul, dar arată cum disponibilitatea și calendarul schimbului ajung să conteze în viața reală. ( @theexileCrown, YouTube, „Ulei de motocicletă vs. ulei de mașină”, https://www.youtube.com/watch?v=Gw693vHSAts, 2020).

Nu te ghida după culoarea uleiului ca după un verdict. Uleiul se poate închide la culoare fiindcă adună particule și reziduuri, însă aspectul singur nu spune ce normă are și câtă protecție mai poate da. O verificare rece, făcută fără să respecți poziția motocicletei, poate induce aceeași eroare.

compară gradul din manual cu temperatura minimă întâlnită;

alege între grade aprobate, nu între grade inventate din experiența altui motor;

ține cont de drumurile scurte și de pornirile repetate;

nu schimba gradul doar pentru că motorul pare mai zgomotos într-o singură dimineață.

Diferența dintre uleiul moto și uleiul de motor pentru mașină

Discuția despre ulei moto versus ulei de motor pentru mașină nu se rezolvă prin eticheta „auto” sau „moto”. Contează ce sisteme deservește uleiul și ce cerințe are motorul. La o mașină obișnuită, ambreiajul este de regulă uscat, iar transmisia are alt fluid. La multe motociclete, ambreiajul umed stă în baia comună. Aditivii care reduc fricțiunea pentru consum mai mic pot face ambreiajul să patineze dacă nu sunt potriviți pentru acea construcție.

De aici vine norma JASO MA, MA1 sau MA2, atunci când producătorul o cere. Ea se leagă de comportamentul ambreiajului și de stabilitatea uleiului supus forfecării de angrenajele cutiei. API rămâne util pentru nivelul de performanță al uleiului, dar nu înlocuiește cerința pentru ambreiaj. Eticheta trebuie citită ca un set de condiții, nu ca o promisiune făcută de fotografie.

Într-o situație limită, un ulei pentru automobil cu gradul corect și fără mențiunea de reducere a consumului poate fi considerat doar temporar de unele surse tehnice. Nu îl trata ca pe o soluție generală. Manualul motocicletei poate cere altceva, iar ambreiajul poate reacționa diferit de la un model la altul.

verifică dacă uleiul este pentru motor în patru timpi;

caută norma JASO cerută pentru ambreiaj;

respectă gradul SAE, chiar când norma pare familiară;

nu turna aditivi fără un motiv clar și fără compatibilitate verificată;

separă recomandarea pentru motor în doi timpi de cea pentru motor în patru timpi.

Ambreiajul care patinează, schimbarea treptelor devenită neregulată sau zgomotul apărut după schimb nu sunt motive pentru un diagnostic sigur făcut dintr-un singur semn. Oprește improvizațiile și verifică produsul folosit, nivelul și indicațiile din manual. Pentru a elimina orice dubiu legat de calitatea și compatibilitatea aditivilor, alege de la început un ulei de motor pentru motocicletă de pe gruppo-damidio.ro, având astfel certitudinea că produsul respectă normele JASO cerute de transmisia ta. Uneori, problema nu stă în vâscozitate, ci în aditivii pe care nu i-ai luat în calcul.

Schimbul de ulei: detaliile care costă mai puțin decât reparația

Cele mai scumpe greșeli la schimbul de ulei al motocicletei apar în pași aparent mici. Unii măsoară nivelul imediat după oprire, alții strâng busonul fără garnitura potrivită, iar alții completează până la marcaj fără să verifice procedura pentru joja sau fereastra de nivel.

Fiecare motor are propria ordine, iar câteva minute în plus pot evita o citire greșită.

încălzește motorul atât cât să curgă uleiul mai ușor, fără să lucrezi lângă piese încinsă; ține motocicleta dreaptă și așază un recipient suficient de mare; lasă uleiul să se scurgă, apoi schimbă filtrul dacă manualul și intervalul o cer; strânge busonul la cuplul indicat, nu după cât de tare poate mâna; toarnă treptat, pornește scurt dacă procedura permite și verifică nivelul după timpul indicat.

Uleiul trebuie schimbat după programul producătorului, cu ajustări pentru folosirea severă: drumuri foarte scurte, praf, turații ridicate sau perioade lungi de staționare. Intervalele găsite în articole generale nu au aceeași greutate ca tabelul dedicat modelului tău. Un schimb făcut prea devreme costă mai puțin decât unul amânat până când uleiul își pierde proprietățile, dar nici schimbarea repetată fără motiv nu repară o problemă mecanică.

Ține cont și de cantitate. Capacitatea cu filtru poate fi diferită de cea fără filtru, iar uleiul rămas în carter schimbă volumul real. După primul control, așteaptă puțin și repetă măsurarea pe suprafață dreaptă. Nivelul prea mare poate crea spumare sau presiune nedorită; nivelul prea mic lasă piese fără pelicula de ulei de care au nevoie.

O listă scurtă înainte de pornire te ajută să nu sari peste lucrurile neplăcute:

filtrul și garnitura sunt potrivite pentru model;

busonul nu curge după primele minute;

nivelul se află între marcajele corecte;

uleiul folosit și cantitatea au fost notate pentru următorul interval.

Dacă motorul pornește mai greu iarna, nu schimba imediat tot ce ține de ungere. Bateria, bujia, alimentarea și temperatura aerului pot avea aceeași aparență. Uleiul este o piesă din tablou, nu explicația automată pentru orice dimineață dificilă.

Un ulei potrivit pentru pornire rece nu este cel cu cifra cea mai mică și nici cel mai scump de pe raft. Este cel care se potrivește motorului, ambreiajului, temperaturilor întâlnite și felului în care mergi. Diferența se vede mai ales în disciplină: citești manualul, verifici norma, măsori nivelul și schimbi uleiul înainte ca motorul să îți ceară atenție printr-un simptom costisitor. Cifra de pe bidon ajută. Decizia bună începe însă cu motocicleta din fața ta.

Surse și experiențe din comunitate:

YouTube, @theexileCrown, „Ulei de motocicletă vs. ulei de mașină”, https://www.youtube.com/watch?v=Gw693vHSAts, 2020;

Sursa foto: magnific.com