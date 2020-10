S.C. ELECTROVALI S.R.L, in calitate de beneficiar, a semnat in data de 20.12.2012 contractul de finantare cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar.

Obiectul contractului il constituie acordarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru implementarea proiectului «Cresterea competitivitatii firmei “SC ELECTROVALI SRL” prin implementarea unui sistem de productie inovativ si eco-eficient», cod SMIS 2014+: 104508.

Proiectul este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala si de la bugetul de stat prin PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Componenta 2.1 A. Microintreprinderi

Valoarea totala a proiectului este de 1.406.343,50 lei din care:

valoarea totala eligibila este de 1.127.740,00 lei;

valoarea eligibila nerambursabila este de 894.297,00 lei (din care FEDR 760.152,45 lei, buget national 134.144,55 lei);

valoarea cofinantarii eleigibile a benenficiarului este de 233.443,00 lei;

valoare neeligibila, inclusiv TVA neeligibila este de 278.603,50 lei.

Obiectivul general principal al proiectului este cresterea eficientei si competitivitatii societatii ELECTROVALI S.R.L. si imbunatatirea produselor si a proceselor de productie prin introducerea de echipamente si softuri moderne ce incurajeaza inovarea

Obiectivele specifice ale proiectului:

asigurarea unui spatiu de productie adecvat activitatilor si fluxului tehnologic, adaptat accesului tuturor categoriilor de persoane;

extinderea gamei de produse si servicii prin cresterea complexitatii produselor existente si crearea de noi produse

imbunatatirea procesului productiv si a metodelor de organizare prin introducerea de softuri si achizitia de echipamente performante

Rezultate:

Atelier de productie construit Utilaje, echipamente si software puse in functiune Personal angajat si instruit

Impactul investitiei la nivelul localitatii

Proiectul are ca scop sporirea productivitatii si calitatea dincolo de limitele posibil de atins prin munca operatorilor umani, astfel incat sa se obtina reduceri insemnate ale consturilor de productie si obtinerea unui nivel de calitate crescut si predictibil.

Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, respectiv intre data 08.02.2016 si data 31.10.2020.

Locul de implementare: Municipiul Zalau, str. Poet Andrei Muresanu, nr. 47, jud. Salaj,cod postal 450082