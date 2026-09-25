Eveniment de excepție inima Zalăului, unde arta și tehnologia dau întâlnire pentru o cauză nobilă! Marți, 29 septembrie, curtea Colegiului Național „Silvania” va găzdui un concert caritabil de amploare menit să susțină financiar echipa de robotică a liceului, CNapSys. Pe scenă vor urca numere legendare ale muzicii românești, într-o acțiune ce oferă tinerilor o adevărată lecție de educație muzicală, antreprenoriat și implicare comunitară.

Muzica de calitate susține viitorul tehnologiei chiar în curtea Colegiului Național „Silvania” din Zalău. Echipa de robotică CNapSys organizează un eveniment caritabil deosebit de marți, 29 septembrie, programul cu ora 18:00. This sear specială mult mai mult decât un simplu concert pentru tinerii pasiune, fiind în momentul în care muzica, prietenia comunității locale se unesc pentru a sprijini o cauză profundă educativă. Elevii din spatele acestui proiect muncesc enorm, proiectează, programează, testează și construiesc roboți, reprezentând cu mândri Zalăul și România la competițiile de profil. Pentru a-și duce visul mai departe, aceștia au pus bazele unei acțiuni antreprenoriale complexe de strângere de fonduri, demonstrând abilități remarcabile de management și organizare.

Evenimentul aduce și o componentă culturală și educațională solidă, oferind publicului și tinerilor ocazia de a descoperi sau reîntâlni pagini importante din muzica folk și rock-ul românesc. Pe scenă vor urcă artiști de renume internațional și național, precum trupa Semnal M, Emeric Imre, Radu Pietreanu, Jimi El Laco, Mickael Vanca, Claudia Șerdan și Dragoș & Friends Orchestra. Toți acești interpretări au ales să transforme gratuit arta într-un sprijin direct pentru noua generație de inventatori. Fiecare bilet de cumpărare de cetățeni o zonă de piesă fizică în plus pentru viitorul robot, finanțarea deplasărilor la etapele naționale și internaționale sau unei cereri de materiale pentru un nou prototip. Biletele pot fi găsite online prin platforma Entertix sau prin scanarea simplă a unui cod QR. Membrii CNapSys subliniază că robotica nu se învață doar în atelier, ci se clădește prin oameni, încredere, educație și printr-o comunitate solidă care alege să fie alături de tineri săi valoare. Zălăuanii sunt așteptați în număr cât mai mare pe 29 septembrie să asculte muzica bună și să facă un gest concret pentru viitorul comunității.

Sursa foto: facebook – CNapSys