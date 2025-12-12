Pe 17 decembrie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău va avea loc un concert de colinde susținut de Gemenele Folclorului Maramureșean, Suzana și Daciana Vlad. Evenimentul va reuni și alți artiști cunoscuți din muzica tradițională.

Organizatorii anunță că biletele pot fi achiziționate online prin platforma iabilet.ro,( linkul : https://www.iabilet.ro/bilete-zalau-sub-fereastra-la-om-bun-suzana-si-daciana-vlad-gemenele-folclorului-maramuresean-115205/.) De asemenea, aceștia precizează că numărul locurilor este limitat.