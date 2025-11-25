Vă salut oameni faini, sunt Paula Hriscu și de abia aștept să împărtăşim emoție și trăiri în fiecare clipă pe care o vom petrece împreună în cadrul acestui turneu unde eu îmi lansez primul album de colinde „M-o trimis mama la capre”. Albumul mult așteptat de voi, dar și de mine.

Vă aștept cu dragoste în fiecare locație unde dragul de a vă colinda mă duce la voi.

Să ne vedem cu bine!

Bilete :https://m.iabilet.ro/bilete-zalau-concert-de-colinde-paula-hriscu-m-o-trimis-mama-la-capre-114980/